Parto de MC Rebecca foi feito na rua: “Minha mãe foi presa comigo no colo”

MC Rebecca é a nova promessa do funk. Aos 22 anos, a funkeira carioca já emplacou vários hits de successo como ‘Cai de Boca’, ‘Coça de Rebecca’ e ‘Ao Som do 150’. Mas quem vê Rebecca glamorosa em cada apresentação não imagina os contratempos que cantora teve ainda bebê.

Reprodução/Instagram MC Rebecca falou sobre as dificuldades do seu parto em live





Convidada do ‘Papo de Rainha’, live dirigida por Raissa de Oliveira, jornalista e rainha de bateria da Beija-Flor de Nilopólis, Rebecca contou durante a transmissão que chegou ao mundo de maneira inusitada: seu parto foi realizado em uma via pública. “A minha mãe me teve na rua e os policiais que fizeram o meu parto. Nasci na calçada. Passado isso, minha mãe foi presa comigo no colo, o conselho tutelar veio logo em cima (…) Meu avô me registrou e a irmã dele é a minha mãe de criação, ela se chama Cristina”, relembrou a cantora, que deu a volta por cima dos problemas.

Cantora e compositora, antes de brilhar para o Brasil, MC Rebecca já fazia um bom barulho no mundo samba, onde foi passista e rainha das passistas da escola de samba Salgueiro, o que lhe trouxe uma boa bagagem para se apresentar nos palcos. Contudo, a cantora conta com uma equipe para auxiliar o direcionamento da sua carreira e segue se aprimorando.





“Eu estou estudando muito, inclusive canto. Faltava eu perder o medo de cantar, porque dançar eu já sabia. Eu gostava muito de cantar, mas eu cantava para mim e não para um monte de gente. No começo foi muito difícil para mim, eu tinha muita vergonha de cantar”, revela a Mc que já dividiu os vocais com Anitta, Lexa, Luisa Sonia, Kevin O Chris, WC no Beat e Gaab.

Nesta quarentena o número de casos de violência doméstica aumentou, o que fez Rebecca lançar ‘Medo no Escuro’. E é assim que a jovem funkeira tem divido o seu tempo – estudando política, filosofia, cuidando do lar, da filha e trabalhando em casa a todo vapor. “Estou aproveitando a quarentena para refletir, pensar em novos projetos, álbum, focar mais em escrever músicas (…), estou aproveitando mais a minha filha”, revela Rebecca, que tem o sonho de comprar a casa própria. “Tenho sonho de comprar a minha casa e colocar todo mundo para morar comigo, porque eu me sinto muito sozinha”, confessa a cantora.

Críticas após procedimento estético

Recentemente, MC Rebecca realizou uma interferência estética e foi alvo de críticas na internet. “Eu fiz o meu nariz, fiz alectomia, fechei a abinha (…) o meu nariz ficava diferente quando eu ficava séria e quando eu sorria (…) era algo que me incomodava. Mas aí quando eu fiz o nariz o povo começou a falar ‘ela odeia ser negra’. Gente, que loucura! O povo viaja! Era uma coisa que eu não gostava em mim”, disse.

Ainda falando de estética, Rebecca falou muito abertamente que tem estrias, celulites mas que não se incomoda. “Gente eu tenho, sim, celulite! As pessoas acham que eu não tenho celulite, que eu não tenho estria. Eu tenho tudo isso, gente. É normal no corpo da mulher. Eu já nem ligo mais, eu boto a bunda de fora mesmo, boto sem meia, eu nem ligo”, diverte-se.

A cantora, que já fez lipo de papada e bichetomia, está insatisfeitas com os seios e pretende encarar a mesa de cirurgia. “A única coisa que me incomoda é o peito, por que eu amamentei e aí caiu. Mas é só isso mesmo que eu quero fazer. Não quero fazer lipo! Eu gosto de malhar”, revelou Rebecca.