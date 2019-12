Partido de Bolsonaro anuncia 40 mil cadastrados em site para enviar assinaturas

Ao longo do ano de 2019, a Assembleia Legislativa (Ales) debateu temas importantes e aprovou legislações. Os destaques das atividades do ano você pode conferir no programa Retrospectiva 2019, que estreia na TV Assembleia neste sábado (21), às 8 horas.

Estruturado em 24 grandes temas, o programa tem duração de uma hora sem intervalos. Entre os destaques do programa, está a ampliação e consolidação do Espaço Assembleia Cidadã, oferecido na Assembleia. Com a iniciativa, a Ales conquistou o 1º lugar na categoria “Atendimento ao Cidadão” do Prêmio Assembleia Cidadã, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

A retrospectiva traz os temas de maior destaque nas comissões da Casa, além de prestações de contas e audiências públicas. Assuntos como pó preto e a reparação de danos causados pelo rompimento da barragem de resíduos de mineração em Mariana (MG) foram discutidos pelos parlamentares.

As fiscalizações de obras de tratamento de esgoto e da duplicação da BR-101 também pautaram os trabalhos legislativos. Outros debates envolveram áreas como educação pública, agricultura, saúde e cultura. Na área de segurança pública, destaque para as audiências públicas realizadas pelo comissão permanente em municípios da região metropolitana e também no interior do Estado para ouvir as demandas da população.

O programa Retrospectiva 2019 vai ao ar no sábado (21), às 8 horas, com reprise no mesmo dia, às 14 e 22 horas. O especial será exibido até o dia 31, nesses horários.

Para assistir sintonize a TV Assembleia, transmitida na Grande Vitória pelos canais 19.2 aberto e digital, 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Nos horários de exibição, o programa poderá ser visto também no canal da TV Assembleia no Youtube.