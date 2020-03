Partidas do NBB terão portões fechados a partir da noite de hoje (13)

A Liga Nacional de Basquete (LNB) anunciou na manhã desta sexta-feira (13) que os jogos do Novo Basquete Brasil (NBB) serão realizados com portões fechados a partir da noite de hoje (13) até quarta-feira (18) da semana que vem. A entidade também adiou por o Jogo das Estrelas programado inicialmente para os dias 20 e 21 de março, No Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Em nota oficial, a LNB argumentou que tais medidas foram adotadas como forma de precaução diante do avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-13).

A primeira partida sem a presença de torcida será entre as equipes do Sesi Franca e do Bauru, no estádio Pedrocão, a partir das 21h10 da noite de hoje (13). A programação dos demais jogos poder ser conferida no site da LNB.

A decisão da LNB ocorre um dia após a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) anunciar o adiamento do início do Campeonato Brasileiro Adulto profissional que começaria neste domingo (15), com o embate entre Cerrado Basquete e Basquete Anapolino, às 18h, em Brasília (DF).

Ontem, a Federação Internacional de Basquete (Fiba) suspendeu todas as competições por tempo indeterminado, com o objetivo de “proteger a saúde e a segurança de jogadores, treinadores, árbitros e torcedores”. Entre as competições suspensas, estão a Liga dos Campeões e a Copa Europeia. Na última quarta-feira (11) a NBA, principal liga de basquete norte-americano, foi a primeira a anunciar a suspensão de toda a temporada, após o jogador Rudy Gobert, do Utah Jazz, ter testado positivo para o Covid-19.