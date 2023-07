Participe da pesquisa sobre as Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça para o ano de 2024

Integrantes do quadro funcional dos Tribunais de Justiça estaduais, da magistratura, advocacia, Ministério Público e Defensoria Pública, bem como demais cidadãs e cidadãos, poderão colaborar com opiniões e considerações sobre as metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2024. A pesquisa estará disponível a partir da próxima quinta-feira (06/07).

A iniciativa visa tornar mais participativo o procedimento de construção das metas a serem cumpridas pelos Tribunais de Justiça, em conformidade com a Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 221/2016, que estabelece princípios de gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais, bem como das políticas do Judiciário.

A pesquisa é conduzida pela Rede Nacional de Governança Colaborativa da Justiça Estadual, formada pelos Tribunais de Justiça de todo o país. Ao preencher o formulário, as pessoas poderão indicar quais metas estipuladas para 2023 devem continuar no próximo ano, além de opinar sobre os percentuais relacionados a macrodesafios, como a prevenção de litígios e adoção de soluções consensuais para os conflitos, enfrentamento à corrupção e improbidade administrativa, e agilidade e produtividade na prestação jurisdicional.

Macrodesafios:

Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária

Fortalecimento da relação institucional do Judiciário com a Sociedade

Vitória, 04 de julho de 2023

