Participantes do ‘No Limite’ encaram olho de cabra e insetos vivos em prova

A prova mais esperada do “No Limite” vai acontecer na noite desta terça-feira (13). Os participantes que resistiram aos desafios do reality de aventura da Globo vão provar um menu com quatro iguarias na prova da comida no penúltimo episódio.

A prova vai contar com o esperado olho de cabra. Além dessa, outras três iguarias deixaram os participantes em estado de alerta. Insetos vivos fazem parte do cardápio de Paula Amorim, Jéssica Mueller, Elana Valenaria, Zulu, Carol Peixinho, Viegas e André Martinelli. Quem não conseguir comer, cuspir, não engolir ou vomitar, estará fora do desafio desta noite (13).

Nas redes sociais, os participantes do “No Limite” comentaram a prova da comida e o menu oferecido. “Ainda não acredito que comi uma barata”, deixou escapar Jessica Mueller. “Hoje tem nossa tribo degustando coisas deliciosas tipo… OLHO DE CABRA”, disse Carol Peixinho.

Na semana passada, Carcará e Calango tiveram seu último embate antes de se unirem em uma só tribo, a Jandaia. Kaysar acabou virando alvo de uma combinação de votos entre os quatro ex-Carcarás e Jéssica, ex-Calango, e foi o eliminado da noite.

Boa tardeee tchurmaaa!!! Hoje tem o penúltimo episódio do no limite e está IMPERDÍVEL!!! Quem aí tá ansioso?? Hoje tem nossa tribo degustando coisas deliciosas tipo… OLHO DE CABRA!! 👁🐐 Kkkkk teeenso! #TeamPeixinho #NoLimite — Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho) July 13, 2021