Participante do Miss Bumbum entrega traição de Gabigol a Rafaella Santos

Instagram Taty Sindel e Gabigol

Polêmica participante do ‘Miss Bumbum’ que roubou a faixa da vice-campeã do concurso deste ano , Taty Sindel finalmente resolveu abrir um pouco o jogo sobre o affair que teve com o jogador Gabigol. Em entrevista ao youtuber Bruno di Simone, no canal ‘Na Real’, a ex-atriz do ‘Zorra Total’ entregou que quando se envolveu com o craque ele estava namorando Rafaella Santos, irmã de Neymar.

“Foi uma vez só (que os dois ficaram)”, adianta ela, que em seguida revelou que o jogador estava comprometido na ocasião. “Meu Deus, eu não vou mentir. Estava! Na verdade, as pessoas estavam especulando (se eles estavam ou não juntos) porque eles brigavam muito. Mas depois eu fui descobrir que estavam juntos, sim”, confessa a morena.

Taty ainda contou sobre o desempenho do atleta na cama e classificou como ‘feijão com arroz’. “Normal pra médio. Fez legal, fez o básico”, admite. A entrevista completa vai ao ar hoje, no Youtube.