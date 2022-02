Participante do ‘De Férias com o Ex’ mira vaga no ‘Power Couple’

Reprodução/Instagram @joaohadad Hadad, do “De Férias com o Ex Caribe”





João Hadad, veterano do “De Férias com o Ex Caribe”, da MTV e Paramount +, revelou em entrevista ao podcast Podmiga que não descartaria o convite para dois realities da Record TV.

Durante a entrevista, Hadad citou que foi convidado pela emissora do bispo Edir Macedo para participar do reality “Game dos Clones”, em 2020, mas negou por acreditar que não era o momento de estar no projeto em TV aberta.

Logo depois, Hadad também foi cogitado como participação especial do “Rio Shore”, da MTV, mas negou. “Já tinham me chamado para fazer o ‘De Férias Celebs’, depois o ‘Rio Shore’, mas acabou que não bateu com o que eu estava vivendo no momento. Estava focado em coisas de trabalho em São Paulo”, conta Hadad.





Agora, o influenciador que está em relacionamento com a publicitária Luana Andrade projeta uma vaga no “Power Couple Brasil”, reality de casais da Record, e não descarta a ida para “A Fazenda”. Vale lembrar que para participar do “Power” os participantes precisam se casar antes do início do reality.

“Estou namorando, apaixonado. Comecei a namorar depois das gravações [do de Férias Caribe].Tem essa opção do Power Couple, pois estou namorando. Se vier a oportunidade, com certeza a gente está lá na busca pelo prêmio. É só chamar, Carelli”, diz Hadad.

O veterano do “De Férias Caribe”, que garante ter entrado solteiro no reality de pegação, nega o rótulo de planta da edição. “São 48h de gravação para 50 minutos de episódio (…) Eu fui para viver, não fui em busca de nada. Não fui fazer ‘De Férias’ para tentar ir em ‘A Fazenda'”, alfineta.

Assista entrevista: