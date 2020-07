Participante do “De férias com o ex” irá para “A Fazenda”

Esta coluna descobriu mais um nome que assinou contrato para participar da próxima edição de “A Fazenda”. Lipe Ribeiro, de 27 anos, é ex-participante do reality ‘De férias com o ex’, da MTV Brasil, e está entre os futuros peões que prometem dar o que falar no confinamento.

Reprodução/Instagram Lipe Ribeiro

Lipe Ribeiro já estava na mira da Record TV para participar do programa de casais da emissora, o ‘Power Couple’, ao lado de sua namorada, Yá Burihan. Mas, por conta da pandemia da Covid-19, a atração acabou sendo cancelada e Lipe retomou as conversas com o canal para estrear, sozinho, no principal reality da casa.

Além de Lipe Ribeiro, esta colunista já noticiou outros nomes que também assinaram contrato com ‘A Fazenda’: Jojo Todynho, Mc Mirella, Cristiane Maravilha, a ex-miss Brasil Jaquelyne Oliveira, o sertanejo Mariano, dupla de Munhoz, e o raper Krawk.