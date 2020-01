Participante do “BBB” deu nome ao filho inspirado em nome de ator pornô

A participação de Hadson no “BBB”, da Globo , vem sendo um tanto quanto polêmica no programa, principalmente por conta das estratégias de jogo do ex-jogador de futebol.

Hadson, participante do BBB 20





No entanto, o que chamou a atenção dos telespectdores do ” BBB ” foi uma declaração do rapaz sobre o nome que escolheu para seu filho. De acordo com o treinador, a escolha partiu de uma aposta com amigos. Para quem não sabe, Oliver é o nome do ex-ator pornô e conhecido por participar do quadro “Teste de Fidelidade”, do extinto programa de João Kléber, Marcos Oliver.

“Estávamos em quatro casais em uma boate, minha mulher estava grávida. Falei para eles que se eu desse o nome para meu filho de Oliver, eles iriam ser padrinhos e pagar tudo do moleque. Me deram R$ 15 mil”, declarou.

Hadson foi casado por 15 anos com Elen Cristina, mãe de seus dois filhos. Antes de entrar na casa do ” BBB “, o ex-jogador se envolveu em uma grande polêmica ao ter seu nome apontado em um caso de violência doméstica denunciado pela ex.