Parte da história canariense pode ser extinta

José Henrique estava ajeitando as chapas quando foi atingido por uma delas.

Um acidente ocorrido por volta das 15 horas desta quarta-feira no pátio de uma empresa de granito no Bairro São Cristóvão, em Nova Venécia, no norte do Estado, provocou a morte do motorista José Henrique Mioto.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, no momento do acidente o motorista estava fazendo arrumação das chapas de granito em um caminhão Munk quando uma delas caiu sobre ele.

O motorista ficou com o corpo achatado entre uma chapa e outra e acabou morrendo antes que o socorro do Corpo de Bombeiros chegasse.