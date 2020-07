Parques municipais reabrirão na próxima segunda na capital de São Paulo

Governo do Estado de São Paulo Medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Covas





A partir do próximo dia 13, parques municipais da capital de São Paulo poderão reabrir, afirmou o prefeito Bruno Covas (PSDB) nesta quinta-feira (9). Medida está prevista em plano de reabertura, o Plano SP , no qual a capital paulista se encontra na Fase 3 – Amarela.





O decreto deve entrar amanhã no Diário Oficial do Município. A reabertura contará com uma série de restrições e horários diferenciados. A prefeitura propõe que 70% dos parques devem reabrir.

Os maiores parques do município, Carmo e Ibirapuera, funcionarão por duas horas a mais, das 6h às 16h. O restante está previsto para funcionar de 10h às 16h.

A capacidade dos parques será reduzida para 40% de visitantes, que deve ser controlada por funcionários da prefeitura nos portões de entrada.

Todos os parques devem disponibilizar tenda para medição e controle de temperatura do público. Os frequentadores precisam usar máscara a todo momento.

Atividades em grupo nesses espaços seguem vetadas. Os espaços só serão disponibilizados para pessoas que praticam ciclismo, corrida e caminhada.