Parques Estaduais realizam atividades no Dia da Árvore

Os Parques Estaduais, Paulo César Vinha (PEPCV), em Guarapari; Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra; e Reserva Biológica (Rebio) Duas Bocas, em Cariacica, celebraram o Dia da Árvore, na última quinta-feira (21), com a realização de diversas atividades ambientais. A ação envolveu alunos das escolas dos seus entornos, para promover conscientização ambiental sobre a importância das árvores.

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), localizado em Conceição da Barra, recebeu a visita de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Benônio Falcão de Gouvêa. Durante todo dia foram realizadas gincanas ecológicas, plantio de mudas na trilha do Tamandaré, além de apresentação teatral sobre as questões ambientais e sociais, feita pela artista local, Luciana Lima.

A Reserva Biológica (Rebio) Duas Bocas, em Cariacica, também celebrou o Dia da Árvore recebendo os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Mariano Firme, localizada no mesmo município. Cerca de 30 alunos visitaram a Unidade de Conservação e fizeram a Trilha dos Guardiões e puderam conhecer de perto diferentes espécies de árvores.

Já o Parque Estadual Paulo César Vinha aproveitou a data para dar início às atividades da Biblioteca Itinerante na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEIEF) Tânia Ahouagi Amaral Milo, localizada em Guarapari. O projeto ficará por 30 dias na unidade de ensino e ao final serão realizadas apresentações para marcar o encerramento.

Na ocasião, os alunos plantaram mudas de aroeira e pitangueira em volta da escola. “As mudas são provenientes do viveiro do parque e, no momento do plantio, explicamos os estudantes sobre os usos medicinais das duas espécies nativas”, disse a servidora do PEPCV, Juliana Salgueiro.

O Projeto Biblioteca Itinerante do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) tem o propósito de incentivar hábitos de leitura de educação ambiental nas escolas do entorno das Unidades de Conservação (UC).

O Parque conta com um acervo que aborda uma variedade de temas como meio ambiente, sustentabilidade, fauna, flora e literatura infantil. Fantoches, diário de leitura, adesivos e figurinhas são os materiais lúdicos-didáticos.



