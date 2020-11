Parques estaduais estarão abertos neste fim de semana

Vilavelhense e Capixaba se enfrentam no Estádio Estadual Kleber Andrade, neste sábado (14), em busca de uma vaga na final do Campeonato Capixaba da Série B. O jogo, válido pela semifinal do torneio, terá início às 19 horas e será transmitido, ao vivo, pela TV Educativa do Espírito Santo (TVE), nos canais 2.1 (TV aberta) e 15 (Net).

A primeira partida da semifinal entre as duas equipes também aconteceu no Klebão, na última quarta-feira (11). Por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, a equipe do Capixaba leva vantagem no confronto do final de semana, podendo empatar para garantir a vaga na final e o acesso a Série A no próximo ano.

Visita a CBF

Com 90% de todas as suas obras finais concluídas, o Kleber Andrade também foi assunto na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante a semana. Na última terça-feira (10), uma comitiva liderada pelo governador Renato Casagrande, e pelo secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, se reuniu com o presidente da CBF, Rogério Caboclo, para apresentar as novas instalações e estruturas do Klebão.

Na oportunidade, o secretário Júnior Abreu destacou a importância das intervenções realizadas na maior praça esportiva do Estado e disse que, com isso, o estádio poderá receber uma seleção brasileira.

“A ideia durante a visita na CBF foi mostrar a finalização das principais obras executadas no estádio, que possibilitaram que o Kleber Andrade recebesse esse alvará definitivo, aumentando a nossa capacidade. Estamos cada vez mais aptos a receber grandes eventos. Inclusive, há a possibilidade de jogos das seleções brasileiras feminina e olímpica”, comentou Abreu.

No ano passado, o Kleber Andrade recebeu um público total de 162.290 torcedores, superando os números de 2017 e 2018 juntos, quando o estádio registrou a presença de 91 mil pessoas. Além disso, em 2019 o Klebão foi uma das sedes da Copa do Mundo Sub-17, além de receber outros jogos importantes, como as decisões dos campeonatos brasileiros Sub-17 e Sub-20.

