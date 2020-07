Parques estaduais e zoológico serão reabertos a partir da segunda-feira em SP

Reprodução/Governo de SP Parque Estadual Alberto Löfgren deve reabrir sob procolos

O governador João Doria (PSDB) anunciou, nesta sexta-feira (10), os protocolos de reabertura para os parques estaduais em São Paulo. De acordo com ele, a flexibilização será possível devido à estabilização no número de mortes e casos da Covid-19 – um dos critérios para avanço dos municípios no Plano São Paulo, que determina o ritmo de reabertura dos serviços no estado .

Os parques urbanos, ambientais e naturais de administração estadual devem seguir um protocolo muito parecido com o já vigente para os espaços municipais da capital. De acordo com o prefeito Bruno Covas, cerca de 70% dos parques municipais serão reabertos no dia 13 de julho.

Serão reabertos, na segunda-feira, os parques Água Branca, Villa-lobos, Cândido Portinari, Parque Ecológico do Tietê, Jardim Botânico, Zoológico e ZooSafari. Já os parques ecológicos da Cantareira e Jaraguá poderão ser visitados mediante agendamento.

De acordo com o protocolo, a capacidade dos parques será reduzida para 40% de visitantes, que deve ser controlada por funcionários da prefeitura nos portões de entrada. Todos os parques devem disponibilizar tenda para medição e controle de temperatura do público. Os frequentadores precisam usar máscara a todo momento.

Além disso, os bebedouros do parque serão fechados por protocolos de higiene. Pelo mesmo motivo, alguns banheiros serão fechados e trocados por banheiros químicos.

Atividades em grupo nesses espaços seguem vetadas. Os espaços só serão disponibilizados para pessoas que praticam ciclismo, corrida e caminhada. “É importante que todos tenham consciência de que estamos e continuaremos em quarentena “, reforçou o governador.

No caso dos parques estaduais , haverá ainda restrição aos ambientes fechados dos parques – como brinquedotecas, bibliotecas e museus -, além de monitores ambientais treinados para evitar aglomerações com cartilhas e megafones.