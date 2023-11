Parque Estadual Pedra Azul: Trilha do Mirante do Forno Grande recebe melhorias

O Parque Estadual Pedra Azul (Pepaz), localizado em Domingo Martins, realizou melhorias na Trilha do Mirante do Forno Grande. O objetivo é facilitar o acesso para que os visitantes possam desfrutar das lindas paisagens e de uma deslumbrante vista da Pedra Azul. Para a realização da trilha e visitar o parque, é preciso fazer agendamento no site Agenda ES.

A trilha tem cerca de 160 metros de percurso circular, sem ida e volta pela mesma trilha. Por ela, é possível acessar a base da Pedra Azul e os mirantes do Lagarto e do Forno Grande. O tempo estimado de percurso é de 20 a 30 minutos.

“A trilha passou por melhorias, abrindo um novo percurso circular, com trechos de escalada de madeira, sinalização ecológica, além de acessibilidade como corrimão de corda”, explicou a gestora do Parque Estadual Pedra Azul, Lorenza Zandonadi.

Para quem deseja conhecer a exuberância do parque e da trilha, ou voltar lá para um novo passeio, o funcionamento do Pepaz é de terça-feira a domingo, das 8h às 16h, porém o acesso às trilhas só é permitido até as 14 horas. A entrada é gratuita. O limite diário de visitação é de 150 pessoas por dia, no caso das trilhas, e de 21 pessoas por dia, no caso da escalada ao topo da Pedra Azul. Além disso, para a escalada, é preciso que a pessoa tenha experiência ou contrate um guia especializado.

Para a realização da trilha, é recomendado o uso de calçado fechado e boné. Os participantes também podem levar garrafa para água, lanche, repelente, protetor solar, binóculos e máquinas fotográficas.

Todas as regras e informações sobre o Parque Estadual da Pedra Azul estão disponíveis em https://iema.es.gov.br/pepaz.

Serviço:

Trilha do Mirante do Forno Grande



Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h, de terça-feira a domingo.

Capacidade de visitantes por dia: 150 pessoas por dia.

Agendamento para trilhas: https://agenda.es.gov.br/servicos/iema



Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03 – distrito Pedra Azul, Domingos Martins, Espírito Santo.

