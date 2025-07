Parque Estadual Paulo César Vinha realiza trilha noturna para celebrar evento anual ‘Um dia no Parque’

O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) vai promover, na sexta-feira (26), uma trilha noturna, atividade que integra o evento nacional “Um dia no Parque”. O objetivo será proporcionar aos participantes um mergulho na vida noturna da restinga, com direito a contemplação da fauna, flora e um céu estrelado. Para participar, é necessário realizar inscrição prévia, com limite de 20 pessoas.

Com base no princípio “conhecer para preservar” , a expectativa é incluir o público em atividades diferenciadas que estimulem o sentimento de pertencimento e a valorização do importante resquício de restinga do estado do Espírito Santo.

O ponto de encontro está marcado para as 17h30 na sede do PEPCV. Após a recepção e orientações iniciais, os participantes seguirão pela Trilha da Restinga até a Lagoa de Caraís. Durante o percurso, serão realizadas paradas estratégicas para apresentar as características da fauna e flora local, com destaque para espécies de hábitos noturnos. Ao chegar à lagoa, haverá um momento dedicado ao lazer e à contemplação do ambiente, antes do retorno à sede.

“Esperamos avistar animais de hábitos noturnos pertencentes à fauna local e contemplar o céu estrelado, já que o Parque tem menos interferência de iluminação artificial”, explicou a guarda ambiental do Parque, Fernanda Severino.

A Trilha Noturna acontece em celebração ao evento anual “Um Dia no Parque”, iniciativa da Rede Pró-UC que mobiliza Unidades de Conservação (UCs) em todo o Brasil. Sendo o terceiro ano de participação do Parque no evento, a proposta da atividade partiu dos servidores da equipe técnica.

Serviço:

Data: 26/07/25 (sábado)

Público: A partir de 16 anos de idade.

Vagas: Até 20 pessoas.

Horário: Das 17h30 às 20h30

Inscrições: Serão realizadas pelo e-mail [email protected]

