Parque Estadual Paulo César Vinha inicia revisão do plano de manejo com oficina participativa

O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) deu início ao processo de revisão do plano de manejo, com a realização da primeira oficina participativa voltada à elaboração de um diagnóstico participativo. Realizado nesta quarta-feira (12), o evento reuniu representantes da sociedade civil organizada, moradores do entorno e órgãos governamentais, promovendo um espaço de diálogo e colaboração para a construção coletiva do novo documento.

O gestor da Unidade de Conservação, Georges Mitrogiannis, explicou que a revisão do plano de manejo tem como objetivo garantir a conservação dos recursos naturais do PEPCV, ao mesmo tempo em que busca compatibilizar as atividades de visitação e uso sustentável da unidade de conservação. “Durante a oficina, os participantes contribuíram com suas percepções e experiências, levantando desafios e oportunidades para a nossa gestão da área protegida”, disse.

Georges destacou ainda que as expectativas são de que o novo plano de manejo reflita as necessidades e aspirações da comunidade e demais envolvidos, assegurando um modelo de gestão que equilibre preservação ambiental e uso público responsável. Novas etapas do processo participativo serão realizadas nos próximos meses.

