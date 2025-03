Parque Estadual Paulo César Vinha fortalece inclusão com Programa Trilha Cidadã

O Parque Estadual Paulo César Vinha (PEPCV) recebeu profissionais da Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo (AMAES) para uma visita técnica e uma vivência no Programa Trilha Cidadã. Realizada na última sexta-feira (28), a iniciativa teve como objetivo fortalecer a inclusão de pessoas com transtorno de espectro autista no programa e proporcionar bem-estar aos participantes.

A experiência foi conduzida pela guarda-parque Fernanda Severino e pela coordenadora do Programa Trilha Cidadã, Karla Fafá. A atividade reuniu fisioterapeutas, psicólogos, arteterapeutas e outros especialistas das unidades da AMAES em Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha.

Além do cadastramento da AMAES no programa, a equipe participou de uma trilha guiada, que proporcionou uma vivência sensorial com exercícios voltados para a melhoria do bem-estar e da concentração, estimulando os cinco sentidos. Durante a visita, os profissionais conheceram as instalações do parque, as tecnologias assistivas disponíveis e a abordagem de atendimento do Programa Trilha Cidadã.

Para o Iema, a parceria com a AMAES amplia as possibilidades de inclusão no PEPCV. “O Programa Trilha Cidadã busca atender a todos, e a presença da AMAES reforça nosso compromisso em oferecer um espaço acessível e acolhedor. Essa troca de experiências é essencial para aprimorarmos cada vez mais nossas práticas”, destacou Karla Fafá.

