Parque Estadual de Itaúnas realizada caminhada na trilha neste sábado (11)

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), em Conceição da Barra, vai realizar, neste sábado (11), a 2ª Caminhada na Trilha de Itaúnas. O percurso tem 9 quilômetros, em ambiente florestal, com pouca declividade e a caminhada dura cerca de 2h30. A saída será às 8 horas, no Centro de Visitantes do Parque.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas via Whatsapp pelo número: (27) 99727-6295 ou pelo formulário on-line: https://forms.gle/cDQCB5HFs1QGGXuP7. Os participantes devem usar roupas e calçados adequados para a atividade e levar água. Também é recomendado o uso de repelente, protetor solar e boné.

A Trilha de Itaúnas é uma trilha de travessia do Parque, de norte a sul, que terá cerca de 30 quilômetros de extensão e se integra à “Rede Brasileira de Trilhas”. A atividade faz parte do Programa de Educação Ambiental e Comunicação Social do Parque Estadual de Itaúnas.

