Parque Estadual de Itaúnas promove turismo consciente e trilha guiada em parceria com o FENFIT

Em uma parceria com o Festival Nacional Forró de Itaúnas (FENFIT), realizado na vila de Itaúnas entre os dias 12 e 19 de julho, o Parque Estadual de Itaúnas foi o protagonista de uma série de atividades voltadas para a promoção do turismo consciente e da preservação ambiental. A programação, que atraiu um público expressivo, incluiu intervenção em rodas de conversa e oficinas de dança, trilhas guiadas e uma campanha educativa, destacando os atrativos turísticos do Parque e sua relevância ecológica.

Durante o festival, uma roda de conversa incluiu a programação oficial, reunindo visitantes, artistas e a população local. Representantes do Parque apresentaram o histórico de criação da unidade de conservação, seus objetivos de proteger a biodiversidade e promover o uso sustentável do território, além de orientar sobre condutas conscientes em áreas naturais e divulgação dos atrativos do Parque.

A iniciativa também destacou uma campanha de conscientização sobre resíduos, com distribuição de informativos sobre as regras do parque, reforçando práticas responsáveis para minimizar impactos ambientais. As intervenções nas oficinas de dança, apoiadas pela equipe do Parque e voluntários, foram outro ponto alto.

“Além de celebrar a cultura do forró, essas atividades abordaram a importância do Parque Estadual de Itaúnas, seus ecossistemas e as práticas de visitação”, explicou a Gestora do Parque, Juliana Coura.

Nessa segunda-feira (14) e quarta-feira (16), o Parque promoveu trilhas guiadas exclusivas para as bandas concorrentes do festival. As atividades começaram com uma recepção no Centro de Visitantes do Parque, onde os participantes conheceram o histórico de ocupação do território, os detalhes da criação do Parque Estadual de Itaúnas, seus ecossistemas e os esforços de conservação realizados pela equipe gestora. Em seguida, as trilhas proporcionaram uma vivência prática, permitindo que os visitantes observassem os atrativos naturais apresentados.

O FENFIT é um movimento cultural que conecta pessoas de todas as partes do Brasil e do mundo. É o espaço onde artistas consagrados, novas revelações e o público compartilham vivências, histórias e muita música.

Com mais de duas décadas de história, o festival já revelou centenas de artistas e lançou mais de 500 músicas inéditas. E, nesta edição, os palcos do Bar Forró e do Café Brasil contam com shows noturnos, matinês, oficinas e afters.

