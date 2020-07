Parque Estadual de Itaúnas está fechado para visitação e turismo

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), localizado no município de Conceição da Barra, está com todos os acessos fechados por barreiras físicas e isso atinge também o acesso à praia de Itaúnas. Os motivos são as medidas de prevenção e controle da disseminação do novo Coronavírus (Covid-19). Com sede administrativa fechada desde março, por determinação do Governo do Estado, Decreto 4604-R, de 19 de março de 2020, o PEI não tinha restrição de acesso, pois está localizado numa rodovia e não possui portaria para ações proibitivas.

O gestor do PEI, Tarciley Gonçalves de São José, informa que, por motivos de segurança de saúde pública devido à disseminação do novo Coronavírus, os quiosques de praia encontram-se impedidos de funcionar. Além disso, as atividades de ambulantes na praia e de transporte de turistas no Parque estão suspensas.

“Paralelamente, a comunidade organizada de Itaúnas, junto com o Parque, vem discutindo junto às autoridades locais medidas mais restritivas para proteção durante a pandemia. Dentre essas, a instalação de barreiras sanitárias, o fechamento de hotéis, pousadas e casas de temporada da Vila de Itaúnas, bem como o fortalecimento do monitoramento e fiscalização do cumprimento das medidas determinadas”, explica o gestor.