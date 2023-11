Parque Estadual Cachoeira da Fumaça e Monumento Natural Serra das Torres recebem visita técnica do Iema

O Parque Estadual Cachoeira da Fumaça e o Monumento Natural Estadual Serra das Torres (Monast) receberam nesta quarta-feira (22) e na quinta-feira (23), servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) para uma visita técnica. As visitas possibilitaram ver de perto a realidade das Unidades de Conservação (UCs) e dialogar com servidores e parceiros sobre as rotinas de trabalho nos locais.

“Para nós, que estamos na sede do Iema, é muito importante ver de perto a realidade de cada lugar, para aproximar as UCs do Instituto. Além disso, é uma oportunidade de observar o que evoluiu e as novas demandas desde nossa última visita em cada um dos locais”, destacou o diretor-presidente do Iema, Alaimar Fiuza.

No Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, localizado em Alegre, além de do momento de conversa com os servidores, foi possível acompanhar o andamento das obras de construção da nova sede da UC. Já no Monast, os servidores conheceram o espaço que está sendo usado como sede administrativa da UC, que fica em Muqui, e percorreram uma parte de mata do Monumento, que está localizado entre os municípios de Muqui, Atílio Vivácqua e Mimoso do Sul.

A agenda em Alegre ainda teve uma conversa de alinhamento no campus local do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), para tratar sobre a criação de um Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) na região Sul. Além disso, foi realizada uma visita na Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Laerth Paiva Gama, que é um dos Centros de Educação Ambiental reconhecidos pelo Iema.

