Parque Cultural Casa do Governador recebe Vale Música Jazz Band e Os Garotin

No dia 15 de outubro, acontecerá o concerto “Vale Música Jazz Band convida Os Garotin”, às 19h30, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, sob a regência do maestro Tiago Veloso. O evento é uma comemoração dos 25 anos de atuação do projeto Vale Música no Espírito Santo. A apresentação será gratuita, e os ingressos poderão ser retirados a partir das 12h, desta quarta-feira (08).

Formado por Léo Guima, Anchietx e Cupertino, o grupo Os Garotin é considerado uma revelação da nova música brasileira, que transita por diversos ritmos e gêneros como R&B, soul, MPB e pop. Em 2024, o trio recebeu o Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa”.

A seleção do concerto reunirá um pot-pourri de canções de Ed Motta e Tim Maia, ícones da soul music brasileira, além de composições do maestro Nelson Ayres e do trombonista, compositor e produtor capixaba Joabe Reis. Na sequência, a Vale Música Jazz Band e Os Garotin vão interpretar sucessos do grupo carioca, como “Calor do Momento”, “Zero a Cem” e “Queda Livre”.

A apresentação é gratuita e conta com patrocínio da Vale, com iniciativa e articulação do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e realização da Estação Conhecimento Serra e do Ministério da Cultura (MinC), Governo Federal. O evento conta ainda com apoio da Secretaria da Cultura (Secult), por meio do Parque Cultural Casa do Governador.

Reconhecido como o mais antigo projeto de educação musical da Vale em atividade no Brasil, o Vale Música Espírito Santo é um dos pilares do Programa Vale Música, rede colaborativa de ensino e aprendizagem que reúne projetos musicais do Espírito Santo (ES), Mato Grosso do Sul (MS), Minas Gerais (MG) e Pará (PA), em parceria com algumas das maiores orquestras do país.

Para o maestro Tiago Veloso, o concerto representa uma oportunidade de desenvolvimento artístico e profissional dos educandos, ao inseri-los em um ambiente de criação colaborativa. “Eles aprendem a adaptar seu estilo musical a um novo repertório, a trabalhar em equipe e a lidar com a dinâmica de uma performance ao vivo com artistas reconhecidos nacionalmente. A oportunidade de dividir o palco com um grupo que está em destaque na música atual oferece um aprendizado prático e uma vivência de palco inestimáveis”, destaca.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 23 obras permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pela Secretaria da Cultura (Secult) e pela Secretaria do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio ouro da EDP e patrocínio prata do Instituto Cultural Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio prata da ArcelorMittal.

Serviço:

Vale Música Jazz Band convida Os Garotin

Local: Parque Cultural Casa do Governador – R. Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Data: 15/10 (quarta-feira)

Horário: 19h30

Ingressos gratuitos por meio do link: https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/vale-musica-jazz-band-convida-os-garotin

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli

Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Fonte: GOVERNO ES