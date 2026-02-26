Parque Cultural Casa do Governador recebe obra de José Bechara na próxima terça-feira (03)

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, inaugura na próxima terça-feira (03), às 18 horas, a obra “Falta” (2025), de José Bechara, em um coquetel aberto ao público. A instalação, com 10 x 6 x 3 metros e com 60 toneladas, ficará no gramado e passa a integrar o acervo permanente do local. A entrada para a inauguração é gratuita, e os ingressos podem ser retirados na recepção do Parque, ou pelo site.

Bechara relata que a criação nasce no ateliê, mas só se realiza plenamente quando ganha presença pública. “É no espaço público que ela passa a existir de fato, porque estabelece troca e ativa pensamento, memória e ideias”, afirma o artista. Na obra “Falta”, é utilizada uma pintura eletrostática sobre alumínio combinada a mármore, pedra-sabão e aço pintado para criar uma estrutura que convida o público a vivenciar o traço em escala tridimensional.

“Quis criar algo que partisse de formas já existentes. São três grandes blocos brutos de mármore, articulados a grades geométricas. A relação entre a pedra bruta, praticamente vinda da natureza, e o elemento industrial me interessava, inclusive pelo contraste cromático entre o branco do mármore e o laranja fluorescente das grades, além da questão da escala”, detalha Bechara.

O diretor regional do Instituto ArteCidadania, Sérgio Sá Leitão, afirma que a chegada da nova peça ao Parque Cultural Casa do Governador é um momento de grande relevância. “A incorporação de um trabalho assinado por um artista com trajetória nacional e internacional fortalece o acervo de arte contemporânea, um dos pilares do Parque, e reforça seu posicionamento no cenário artístico. Para 2026, a meta é ampliar esse conjunto de forma consistente”, comemora.

Após a inauguração, a escultura poderá ser conferida juntamente com as demais 33 obras que fazem parte do acervo. A visitação ao Parque é livre e gratuita, sem necessidade de agendamento prévio.

O artista

José Bechara nasceu no Rio de Janeiro, em 1957. É artista visual e vive e trabalha na cidade. Estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV). Participou de importantes mostras internacionais, como a 25ª Bienal Internacional de São Paulo, a 5ª Bienal Internacional do Mercosul e a Bienalsur 2019 – Museu Nacional de Riade, além de exposições em instituições no Brasil, Europa e Estados Unidos.

Realizou exposições individuais e coletivas em museus e centros de arte de relevância internacional. Obras do artista integram coleções como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a Pinacoteca de São Paulo, o Instituto Itaú Cultural, o Centre Pompidou, na França, e o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, em Portugal.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 33 obras, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio da EDP, da Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes, esses por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e também da ArcelorMittal.

Serviço:

Inauguração da obra “Falta”, de José Bechara

Data: 03/03 (terça-feira)

Horário: 18h às 21h

Local: R. Santa Luzia, s/n – Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita mediante retirada de ingresso AQUI



Fonte: GOVERNO ES