Connect with us

Estadual

Parque Cultural Casa do Governador recebe obra de José Bechara na próxima terça-feira (03)

Published

16 segundos ago

on

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, inaugura na próxima terça-feira (03), às 18 horas, a obra “Falta” (2025), de José Bechara, em um coquetel aberto ao público. A instalação, com 10 x 6 x 3 metros e com 60 toneladas, ficará no gramado e passa a integrar o acervo permanente do local. A entrada para a inauguração é gratuita, e os ingressos podem ser retirados na recepção do Parque, ou pelo site.

Bechara relata que a criação nasce no ateliê, mas só se realiza plenamente quando ganha presença pública. “É no espaço público que ela passa a existir de fato, porque estabelece troca e ativa pensamento, memória e ideias”, afirma o artista. Na obra “Falta”, é utilizada uma pintura eletrostática sobre alumínio combinada a mármore, pedra-sabão e aço pintado para criar uma estrutura que convida o público a vivenciar o traço em escala tridimensional.

“Quis criar algo que partisse de formas já existentes. São três grandes blocos brutos de mármore, articulados a grades geométricas. A relação entre a pedra bruta, praticamente vinda da natureza, e o elemento industrial me interessava, inclusive pelo contraste cromático entre o branco do mármore e o laranja fluorescente das grades, além da questão da escala”, detalha Bechara.

O diretor regional do Instituto ArteCidadania, Sérgio Sá Leitão, afirma que a chegada da nova peça ao Parque Cultural Casa do Governador é um momento de grande relevância. “A incorporação de um trabalho assinado por um artista com trajetória nacional e internacional fortalece o acervo de arte contemporânea, um dos pilares do Parque, e reforça seu posicionamento no cenário artístico. Para 2026, a meta é ampliar esse conjunto de forma consistente”, comemora.

Após a inauguração, a escultura poderá ser conferida juntamente com as demais 33 obras que fazem parte do acervo. A visitação ao Parque é livre e gratuita, sem necessidade de agendamento prévio.

O artista

José Bechara nasceu no Rio de Janeiro, em 1957. É artista visual e vive e trabalha na cidade. Estudou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV). Participou de importantes mostras internacionais, como a 25ª Bienal Internacional de São Paulo, a 5ª Bienal Internacional do Mercosul e a Bienalsur 2019 – Museu Nacional de Riade, além de exposições em instituições no Brasil, Europa e Estados Unidos.

Realizou exposições individuais e coletivas em museus e centros de arte de relevância internacional. Obras do artista integram coleções como o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, a Pinacoteca de São Paulo, o Instituto Itaú Cultural, o Centre Pompidou, na França, e o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra, em Portugal.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 33 obras, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio da EDP, da Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes, esses por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e também da ArcelorMittal.

Serviço:

Inauguração da obra “Falta”, de José Bechara
Data: 03/03 (terça-feira)
Horário: 18h às 21h
Local: R. Santa Luzia, s/n – Praia da Costa, Vila Velha
Entrada gratuita mediante retirada de ingresso AQUI


Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação da Secult
Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli
Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111
Whatsapp: (27) 99753-7583 (apenas mensagens de texto)
[email protected] / [email protected]

Assessoria de Comunicação do Parque Cultural Casa do Governador
Melissa Künsch
[email protected]
Matheus Nobre
[email protected]

Fonte: GOVERNO ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Estadual16 segundos ago

Parque Cultural Casa do Governador recebe obra de José Bechara na próxima terça-feira (03)

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, inaugura na próxima terça-feira (03), às 18 horas, a obra “Falta”...
Estadual17 segundos ago

Capixabas contemplados pelo Bolsa Atleta participam do Grand Slam de Taekwondo

Sete capixabas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), vão participar do Grand Slam de...
Política18 segundos ago

Deputada pede núcleo no Samu para atender casos de saúde mental

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) encaminhou ao governo do Estado a Indicação 1.128/2025, de autoria da deputada Camila...
Polícia Federal19 segundos ago

PF deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas

Natal/RN. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Citrus, com o objetivo de combater fraudes bancárias eletrônicas praticadas...
Entretenimento30 minutos ago

Ivete Sangalo recebe alta após desmaio em Salvador: ‘Melhoras Veveta, nós te amamos’

A cantora Ivete Sangalo deixou o hospital em Salvador nesta quinta-feira (26), após ser internada por conta de um desmaio...
Polícia Federal30 minutos ago

PF deflagra operação contra tráfico internacional de drogas

Paranaguá/PR. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação Reefer. A ação cumpre mandados de busca e apreensão expedidos pela...
Polícia Federal30 minutos ago

PF deflagra operação contra abuso sexual infantojuvenil em Sinop/MT

Sinop/MT. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (26/2), a Operação DarkShare II, com o objetivo de reprimir a aquisição e o...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1441 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa4 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus2 dias ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus2 dias ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus3 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional1 dia ago

Corregedoria do TJES sugere saída de juiz de São Gabriel da Palha

A Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) sugeriu a remoção ou permuta de um...
Regional2 dias ago

Suspeito de abusar sexualmente de duas crianças é preso em Conceição da Barra

Os casos foram registrados em 2024, quando as vítimas tinham 11 e 5 anos; segundo a polícia, ele se aproveitava...
Regional2 dias ago

Fábrica terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano

O Espírito Santo entrou de vez no mapa da indústria automotiva global. A montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) apresentou...

Estadual

Estadual1 hora ago

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Concha D’Ostra completa 19 anos de conservação ambiental

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Concha D’Ostra completa 19 anos nesta quinta-feira (26), consolidada como um santuário ecológico em...
Estadual9 horas ago

Vitória sedia reunião de gestores públicos de TI a partir desta quinta (26)

Cibersegurança, investimentos em Data Center, inteligência artificial e transformação digital no setor público serão temas da 176ª ROCA – Reunião...
Estadual9 horas ago

Prodest participa de evento sobre tecnologia em Marataízes

O Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest) está participando do Cidade Expo Inovadora...

Nacional

Nacional18 horas ago

Mulher é presa por decepar dedos dos pés da mãe por motivos religiosos

A vítima contou inicialmente a policiais militares que as amputações teriam sido provocadas por uma queda para enganar as autoridades...
Nacional18 horas ago

Homem arma emboscada e mata jovem por quem nutria “amor platônico”

Suspeito roubou bolsa da vítima e a convenceu a ir até a casa dele para recuperar o objeto. No local,...
Nacional18 horas ago

Celular de mãe suspeita de envenenar filha de 3 anos com chumbinho é periciado

Chumbinho aparece no centro das investigações após a polícia ter acesso a áudios em que a mãe já falava sobre...

Policial

Policial19 horas ago

Força Tática do 6º Batalhão detém suspeito armado em Central Carapina

Na tarde dessa terça-feira (24), uma ação rápida da Força Tática e do Serviço de inteligência do 6º Batalhão resultou...
Policial19 horas ago

Acusado de ameaçar grávida durante roubo é preso após 3 anos foragido no ES

Um homem de 33 anos, foragido da Justiça de Conceição do Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi preso na...
Policial20 horas ago

PRF recupera caminhão clonado em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal recuperou um caminhão clonado no início da tarde desta quarta-feira (25), no km 295 da BR-101,...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento1 hora ago

Xororó mostra talento na marcenaria e constrói carriolinha para netos: ‘Vô Gepeto’

O cantor Xororó, de 68 anos, mostrou nesta quinta-feira (26) que também leva jeito para a marcenaria. O artista revelou...
Entretenimento18 horas ago

Carol Peixinho dança com o filho e encanta seguidores nas redes sociais: ‘Lindeza’

A influenciadora Carol Peixinho, de 40 anos, derreteu os seguidores nesta quarta-feira (25) ao publicar um vídeo dançando com o...
Entretenimento20 horas ago

Bella Longuinho se declara ao namorado em aniversário: ‘Aniversário do meu primeiro’

A influenciadora Bella Longuinho usou as redes sociais nesta quarta-feira (25), para homenagear o namorado, Wil Leite, que celebrou mais...

POLÍTICA

Política2 horas ago

Projeto reconhece arte bauernmalerei como manifestação cultural

A pintura bauernmalerei tem origem germânica e comunidades e descendentes no Espírito Santo fazem das pinceladas que lembram vírgulas uma...
Política3 horas ago

Deputado quer disciplina Educação para o Trânsito na rede estadual

Promover a educação para o trânsito desde cedo é o que pretende o deputado Coronel Weliton (PRD) ao apresentar uma...
Política3 horas ago

Matéria prevê adicional de insalubridade para cuidador escolar

O deputado Coronel Weliton (PRD) quer que o Poder Executivo conceda adicional de insalubridade para profissionais que exercem a função...

Esportes

Esportes12 horas ago

Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...
Esportes13 horas ago

Grêmio bate Atlético-MG de virada e afunda Galo no Z4

O Grêmio mostrou resiliência e inteligência para aproveitar a vantagem numérica ainda no primeiro tempo e garantiu uma importante vitória...
Esportes13 horas ago

Inter e Remo empatam no Mangueirão e seguem sem vencer no Brasileirão

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro reservou mais um capítulo de frustração para Internacional e Remo. Em duelo realizado no...

Mais Lidas da Semana