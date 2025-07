Parque Cultural Casa do Governador recebe festival internacional ‘Dança em Trânsito’ neste domingo (13)

O Parque Cultural Casa do Governador, localizado na Praia da Costa, em Vila Velha, abre suas portas neste domingo (13) para uma edição especial do Parque Aberto, recebendo o renomado Festival Dança em Trânsito. O evento, com entrada gratuita, trará espetáculos de dança contemporânea e uma residência artística internacional, celebrando a arte do movimento em um dos mais belos cenários capixabas.

A apresentação tem início às 11 horas e promete envolver o público com a diversidade da dança. A primeira apresentação é a performance “Rotas”, que reunirá um elenco de bailarinos do Brasil e do Canadá — Flávia Tápias, Juliana Gama, Frantielly Khadija, Louise Bedard, Pauline Gervais e Daniela Jezerinac —, acompanhados pela cantora brasileira Carolina Nogueira Vanni.

Em seguida, o coreógrafo espanhol Iker Karrera, que ministra a “Residência de Intercâmbio Profissional com Criação” no Espírito Santo durante a semana, apresentará o espetáculo “#7fm” com os bailarinos Carla Diego e Raymond Naval. “A obra nasce da investigação do meu próprio movimento, fusionado com estilos mais urbanos, trabalhando muito as mudanças de dinâmica e diferentes texturas”, disse Karrera.

A mostra continua com a peça solo “Só”, criada e interpretada pela coreógrafa Frantielly Khadija (MS). Para fechar, Iker Karrera retornará ao palco, desta vez ao lado dos participantes da residência de criação artística para apresentar o resultado do trabalho desenvolvido ao longo da semana.

Esta edição do Parque Aberto com o Festival Dança em Trânsito é uma oportunidade única para o público ter acesso a produções de alta qualidade da dança contemporânea, com artistas de reconhecimento nacional e internacional, de forma democrática e acessível.

Vivências e Práticas

Às 9h, acontece a quarta oficina do Experimentações no Parque #4, com o tema “Aquarela”, ministrada pela educadora do Parque Maria Luiza Galacha. A atividade proporcionará um momento de junção entre experimentações artísticas e desenho científico de elementos da natureza. Para participar, não é necessário fazer inscrição prévia.

Logo após, às 9h30, os visitantes poderão participar da tradicional Visita Mediada do Parque Cultural Casa do Governador. Para participar, basta estar presente no horário e manifestar interesse com um educador.

O Parque Aberto também contará com a presença de empreendedores capixabas na Feira Curva e na Praça de Alimentação durante todo o seu horário de funcionamento.

Aos domingos, o Parque Cultural Casa do Governador funciona das 8h às 15h, com última entrada às 14h. Os ingressos serão disponibilizados a partir desta terça-feira (08), às 16h, no site https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/parque-aberto-14.

Serviço:

Parque Aberto – Edição Festival Dança em Trânsito

Local: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Data: domingo, 13 de julho

Horário: das 8h às 15h, com última entrada às 14h

Ingressos liberados a partir das 16h desta terça-feira (08/07), no site https://parqueculturalcasadogovernador.byinti.com/#/event/parque-aberto-14

Programação:

8h às 15h – Feira Curva e Praça de Alimentação

9h – Oficina “Aquarela” do Experimentações no Parque #4

9h30 – Visita Mediada

11h – Mostra Cultural Dança em Trânsito

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e também é reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 33 obras, sendo 23 permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio ouro da EDP e patrocínio prata do Instituto Cultural Vale, da Shell, do Itaú e do Banestes por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio prata da ArcelorMittal.

Avisos do Parque

Para garantir conforto e segurança aos visitantes, bem como preservar o local, conheça as regras do evento no Parque Cultural Casa do Governador:

É proibida a entrada com bebidas alcoólicas;

É proibido retirar plantas do parque;

Não é permitido alimentar os animais;

Temos fumódromo disponível, direcione-se ao local indicado;

Não é permitido utilizar a área da praia, atente-se aos limites sinalizados;

Não é permitido entrar de biquíni e sunga de praia;

É permitido entrar com cães, desde que devidamente na coleira;

É permitida a entrada com bicicletas, mas não é permitido pedalar dentro do parque;

As obras de arte são nosso patrimônio, ajude-nos a preservá-las. Tenha cuidado ao interagir.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secult

Tati Beling / Danilo Ferraz / Karen Mantovanelli / Matheus Carneiro / Jeiny Lima / Wigo Nunes / Julia Novais

Telefone: (27) 3636-7110 / 3636-7111

Whatsapp: (27) 99753-7583

[email protected] / [email protected]

Assessoria de Comunicação do Parque Cultural Casa do Governador

Melissa Künsch

Whatsapp: (27) 99952-0082

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES