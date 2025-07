Parque Cultural Casa do Governador promove novo ciclo de oficinas

O Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha, realiza a quarta edição do ciclo “Experimentações no Parque” em julho. Trata-se de uma série de atividades conduzidas pela Equipe Educativa do Parque. A programação será composta por quatro oficinas que conectam os pilares do Parque: arte, sustentabilidade e educação.

As atividades começam nesta quarta-feira (02), com a oficina “Futuros possíveis: carvão, corpo e memória”, às 14h, com 22 vagas. Na data que marca a Independência da Bahia e a força da resistência popular no Brasil, o artista visual Guilherme Brasil, nascido em Porto Seguro, propõe uma vivência artística a partir do afrofuturismo e das suas experiências enquanto artista negro baiano. As inscrições para a oficina são feitas na hora, por ordem de chegada.

Confira a programação das oficinas:

Quarta-feira, 2 de julho

“Futuros possíveis: carvão, corpo e memória”

14h, com 22 vagas

No dia 2 de julho, data que marca a Independência da Bahia e a força da resistência popular no Brasil, o artista visual Guilherme Brasil, nascido em Porto Seguro, propõe uma vivência artística, utilizando o carvão em um grande tecido para elaborar de forma coletiva traços e desenhos que entrelaça história, ancestralidade e imaginação criativa, a partir do afrofuturismo e das suas experiências enquanto artista negro baiano.

Sábado, 5 de julho

“Terrário, pequeno ecossistema”

14h, com 15 vagas

A oficina de terrário dispõe da ideia de cuidar de um ecossistema feito dentro de um recipiente reutilizado, através dele podemos observar como a água daquele ambiente faz seu ciclo, evaporando, condensando e precipitando, desta forma, é possível manter a vida dentro do recipiente.

13 de julho

“Aquarela”

9h, com 15 vagas

A oficina de aquarela irá proporcionar um momento de junção entre experimentações artísticas e desenho científico de elementos da natureza. Os participantes serão convidados a coletarem folhas, flores, galhos e matéria orgânica em geral e perceberem luz, sombra e texturas em aquarela.

19 de julho

“Horta Vertical Sustentável”

14h, com 15 vagas

A oficina de confecção de uma horta vertical suspensa será realizada utilizando materiais naturais como o pericarpo do coco e casca de palmeira. A atividade promove o cultivo de alimentos em pequenos espaços, incentiva a reconexão com a natureza e contribui para a construção de uma horta coletiva no Parque.

Sobre o Parque Cultural Casa do Governador

Inaugurado em maio de 2022, o Parque Cultural Casa do Governador está localizado na Residência Oficial do Governo do Estado e apresenta uma vasta programação estruturada em três eixos complementares: arte, sustentabilidade e educação.

Foi concebido como um espaço dedicado à valorização da produção cultural local e também é reconhecido como a maior galeria de arte ao ar livre do Espírito Santo, com um acervo de 33 obras, sendo 23 permanentes e 10 temporárias, incluindo esculturas, instalações e projetos específicos para o lugar.

Com uma área de 93 mil metros quadrados, o Parque é gerido pelas Secretarias da Cultura (Secult) e do Governo (SEG), por meio do Instituto ArteCidadania (IAC). Aberto gratuitamente ao público de terça a sábado, das 8h às 17h, e aos domingos, das 8h às 15h, promove uma interação única entre arte contemporânea, natureza e atividades educativas.

Conta com patrocínio ouro da EDP e patrocínio prata do Instituto Cultural Vale e da Shell, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e patrocínio prata da ArcelorMittal.

Serviço

Quarto ciclo de “Experimentações no Parque”

Local: Parque Cultural Casa do Governador

Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Ingressos gratuitos: parqueculturalcasadogovernador.byinti.com

