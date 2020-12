Parlamento Europeu decidirá sobre acordo do Brexit no próximo ano

O Parlamento Europeu informou, nesta quinta-feira (24), que analisará em detalhes o acordo comercial pós-Brexit, fechado pela União Europeia (UE) e pelo Reino Unido, antes de decidir se aprovará o acordo no novo ano. Os dois lados chegaram a um acordo apenas sete dias antes da saída britânica de um dos maiores blocos comerciais do mundo, na mudança global mais significativa do país desde a queda do império.

“O Parlamento Europeu vai agora analisar o acordo em detalhes antes de decidir se dará o consentimento no novo ano”, disse, em comunicado, o presidente da instituição, David Sassoli.

O Parlamento foi “claro, desde o início, sobre nossas linhas vermelhas e trabalhou em estreita colaboração com o negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, durante as conversações”, afirmou Sassoli, enfatizando que a aprovação da instituição não estava garantida.

“Se o Parlamento Europeu decidir aprovar o acordo, monitorará de perto como será implementado”, acrescentou.

Líderes dos grupos políticos no Parlamento se reunirão em 28 de dezembro para discutir o resultado das negociações UE-Reino Unido, disse um porta-voz no Twitter. A presidente executiva da UE, Ursula von der Leyen, e Barnier foram convidados para a reunião.

“Estamos prestes a encerrar a saga sem fim do Brexit, mas ainda não chegamos lá. O Parlamento Europeu vai demorar antes de finalmente aprovar o texto”, disse Manfred Weber, presidente do maior grupo de legisladores do Parlamento, em mensagem no Twitter.