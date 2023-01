Parlamento Europeu aprova resolução condenando atos terroristas no DF

Divulgação Parlamento Europeu – 07.07.2022

Nesta quinta-feira (19), o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que condena “veementemente” os ataques criminosos contra os Três Poderes em Brasília , no dia 8 de janeiro.

A instituição, vinculada à União Europeia , também presta solidariedade ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e às instituições democráticas do país, reforçando o apoio a uma ” investigação rápida, imparcial, séria e eficaz ” do ocorrido.

A resolução foi aprovada por 319 votos a favor e apenas 46 contra. Outros 74 deputados se abstiveram.

Os deputados europeus também pediram explicitamente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus apoiadores que “aceitem o resultado democrático das eleições” de outubro.

A resolução aponta as conexões “entre a ascensão do fascismo transnacional, o racismo, o extremismo e, entre outros, os acontecimentos ocorridos em Brasília” e o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos em janeiro de 2021. Ela também menciona uma conexão com “as prisões em dezembro de 2022 relacionadas a um ataque planejado ao Bundestag (Parlamento) alemão”.

Fonte: IG Mundo