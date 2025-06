Parlamentares fazem cobranças ao governo do Estado

Na sessão ordinária desta quarta-feira (25), parlamentares fizeram cobranças ao governo do Estado nas áreas da segurança pública e de infraestrutura rodoviária. O deputado Engenheiro José Esmeraldo (PDT) direcionou ao Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES) pedidos para a pavimentação de trecho de 8 km de extensão da ES-165, que liga Santo Antônio do Areião e Morro Vênus. A via se conecta à ES-379, que leva a Castelo.

Na avaliação de Esmeraldo, a intervenção possibilitará mais segurança no trânsito, além de proporcionar melhorias para o escoamento da produção agrícola, transporte escolar, turismo rural e desenvolvimento econômico da região. “Esse trecho é fundamental para que a população possa ter uma condição melhor de chegar às suas residências”. O pedido consta na Indicação 911/2025, protocolada pelo deputado, aprovada no Plenário e enviada ao Executivo.

Presidindo a sessão, o deputado Delegado Danilo Bahiense (PL) chamou a atenção do DER-ES para “buracos horríveis” nas emendas da Segunda Ponte, que liga Vitória a Vila Velha e Cariacica. De acordo com ele, há perigo de danos contra veículos e acidentes com motos.

Novos concursos

Já o deputado Coronel Weliton (PRD) cobrou que o governo do Estado reforce o efetivo da Polícia Militar (PM) com novos concursos. Apesar da recente formação de mais policiais, revelou que o Espírito Santo precisa de pelo menos 12 mil militares na ativa. Segundo ele, o cenário compromete a segurança pública, levando a subnotificações e vulnerabilidade contra crimes, sobretudo no interior.

“Estamos muito aquém do efetivo previsto pela Polícia Militar, que são aproximadamente 12 mil integrantes”. Segundo calculou, diante dos números atuais, seriam necessários pelo menos mais três mil policiais nos quadros da PM. Bahiense reforçou o pleito e lembrou que a Polícia Civil também sofre com falta de profissionais – de acordo, nessa instituição o necessário seriam mais de sete mil servidores.

Fonte: POLÍTICA ES