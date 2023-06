Parlamentares comemoram 133 anos de Cariacica

Os 133 anos de Cariacica foram comemorados com uma série de atividades, anúncio de obras e investimentos, e com a presença de autoridades e participação massiça de moradores em desfile cívico que acontreceu na manhã de sábado (24), na Avenida Expedito Garcia, uma das princiais vias da cidade.O terceiro município mais populoso do Estado, com mais de 380 mil habitantes, segundo estimativa do IBGE, começou as comemorações de aniversário bem cedo, às 7 da manhã, com celebração religiosa no Santuário Bom Pastor, em Campo Grande. Mais tarde, o governador Renato Casagrande (PSB) fez a transferência simbólica da capital do Estado para a cidade. Ao lado do prefeito, Euclério Sampaio (União), do presidente da Assembleia Marcelo Santos (Podemos), de deputados federais, estaduais e vereadores, Casagrande também fez entrega de serviços e anunciou novos investimentos na cidade, junto com o executivo municipal.

Entre recursos do Estado, do município, e emendas parlamentares, o total de investimentos é de R$ 217.658.197,73. Os valores serão destinados à área de saúde, com a construção de três novas unidades básicas de saúde, além da ampliação nos horários de atendimentos, aumento no número de médicos e de consultas. Também há previsão de novo concurso para Guarda municipal. E ainda obras de infraestrutura, drenagem e pavimentação em vários bairros. Outra área de destinação das verbas é a regularização fundiária, que irá beneficiar 1775 famílias.

O chefe do Executivo estadual destacou a importância da cidade para o Estado. “É base, é polo, é central no desenvolvimento do Espírito Santo, não só pelas rodovias que cortam a cidade, mas também pela ferrovia, pela população que mora e trabalha aqui. Isso faz com que a gente tenha uma parceria muito forte entre governo do Estado e a prefeitura municipal, governo do Estado e a sociedade de Cariacica. É muito bom estar aqui hoje comemorando esses 133 anos”, disse o governador. O município tem o quarto maior PIB capixaba.

O cariaciquense Marcelo Santos também reforçou a parceria entre os poderes estadual e municipal, que vem permitindo investimentos inéditos no município. “Hoje Cariacica é um verdadeiro canteiro de obras, com essa parceria forte estabelecida pelo Euclério Sampaio, na relação que ele tem com governador Renato Casagrande, fruto também da relação de harmonia que tem a prefeitura, a Câmara de Vereadores e a sociedade. E, na Assembleia, como presidente do poder e também como deputado cidadão de Cariacica, o nosso papel é fazer esse elo, essa ligação entre o município e o governo do Estado e garantir esse verdadeiro mosaico de atividades que são as obras executadas aqui em Cariacica. Eu só tenho que comemorar esses 133 anos”, falou o presidente do legislativo estadual.

A grande participação dos moradores nos eventos foi destacada pelo prefeito Euclério Sampaio. Sampaio também ressaltou as parcerias que tem permitido que a cidade avance, mesmo ainda havendo desafios pela frente. “Cariacica vive um novo momento. Essa parceria governo estadual e governo municipal tem alavancado a economia de Cariacica. Nós vamos anunciar parceria com verbas municipais e estaduais, mais de R$ 200 milhões. Mas Cariacica já vive grandes investimentos. É a orla, é o Hospital Geral saindo, é a Avenida América, é a primeira passagem de nível, o viaduto, são obras em todo interior, tudo gerando emprego e renda para o nosso povo”, avaliou o prefeito.

As comemorações contaram também com desfile cívico-militar na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. Desfilaram agentes de forças de segurança: guardas municipais de Cariacica, Vitória, Serra, Vila Velha e Viana; integrantes das Polícias Federal e Rodoviária Federal; policiais militares e civis; integrantes do 38º Batalhão de Infantaria do Exército; da Marinha, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Também participaram do desfile alunos de escolas públicas do município e de instituições ligadas à educação inclusiva, como Apae, Cariacica Down, entre outras.

O encerramento do desfile teve direito a samba. A premiada escola de samba cariaciquense Independente de Boa Vista levou para a avenida um casal de mestre-sala e porta-bandeiras, passistas e parte da Águia Furiosa, a famosa bateria da escola.

Fonte: POLÍTICA ES