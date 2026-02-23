Parlamentar quer valorizar Museu das Grandes Guerras

Reconhecer o Museu das Grandes Guerras, localizado no município de Afonso Cláudio, como de relevante interesse cultural no Espírito Santo. Essa é a finalidade do Projeto de Lei (PL) 783/2025, protocolado na Assembleia Legislativa (Ales) pelo deputado Coronel Weliton (PRD).

Na justificativa da proposta, o parlamentar destaca que o museu é um espaço de preservação histórica, cultural e educativa. Também fala que o acervo reúne objetos, documentos, fotografias, uniformes, equipamentos e relatos que registram períodos marcantes da história militar mundial e suas repercussões na sociedade brasileira e regional. “Trata-se de um ambiente que resguarda a memória, fortalece a identidade coletiva e estimula a reflexão crítica sobre os acontecimentos que moldaram diferentes épocas”, ressalta.

Ele ainda menciona que o museu contribui para o desenvolvimento cultural e turístico de Afonso Cláudio, incorporando-se ao patrimônio simbólico do município e do estado. “Sua existência reforça o compromisso com a preservação de memórias coletivas e o reconhecimento da importância da história como instrumento de identidade, valorização comunitária e cidadania. Ao fomentar o turismo cultural, movimenta a economia local, fortalece o sentimento de pertencimento e integra o município a roteiros históricos visitados por estudiosos e admiradores da memória militar”, salienta.

De acordo com o texto, o interesse cultural poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica conforme a legislação aplicável. Para o parlamentar, o reconhecimento do interesse cultural vai assegurar ao Museu das Grandes Guerras visibilidade institucional, apoio à sua preservação, incentivo à continuidade de suas ações educativas e o fortalecimento da memória coletiva. Se o PL for aprovado e virar lei, a nova legislação deverá entrar em vigor na data de sua publicação em diário oficial.

Tramitação

A matéria foi lida no Expediente da sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2025 e encaminhada para as comissões de Justiça, Cultura, Turismo e Finanças.

Fonte: POLÍTICA ES