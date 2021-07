Paris Hilton nega gravidez: “Esperando até depois do casamento”

Reprodução Paris Hilton nega gravidez





A socialite Paris Hilton negou, nesta terça-feira (27), os rumores de uma gravidez . Em seu podcast, o “This Is Paris”, ela afirmou que não está esperando um bebê do noivo Carter Reum.

“Acordei com cerca de 3.000 mensagens de texto, todos os meus iPhones estão explodindo, todos com mensagens me desejando parabéns de pessoas que estão muito felizes por mim. Recebi mensagens de pessoas das quais não tinha notícias há anos. Obrigada a todos por todas as mensagens”, iniciou Paris Hilton.





Depois, Paris Hilton ironizou a informação sobre sua gravidez e brincou que estava grávida de trigêmeos. Logo depois, a socialite afirmou que estava brincando e que ela vai esperar até depois do casamento para ter um filho. “Na verdade, estou só brincando. Não estou grávida ainda não. Estou esperando até depois do casamento. Meu vestido está sendo feito agora, então quero ter certeza de que ficará lindo e cairá perfeitamente em mim. Estou definitivamente esperando por essa parte.”, finalizou o assunto.

Paris Hilton foi pedida em noivado pelo empresário Carter Reum em fevereiro deste ano, em uma ilha particular, com direito a um anel de diamante de quase R$ 11 milhões.