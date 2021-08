Paris 2024: o que precisa mudar para as mulheres nas próximas olimpíadas?

Soul toucas Soul





Resumo A Olimpíada de Tóquio foi um marco para discussões sobre igualdade de gênero.

Apesar desta Olímpiada contar com uma participação histórica de mulheres, ainda há desafios que podem ser superados

As desigualdades salariais, as escolhas dos trajes esportivos estão entre os temas

As Olimpíada de 2020, em Tóquio, terminaram ontem e mais uma vez as mulheres fizeram história , tanto no desempenho como esportistas, como na discussão de temas como paridade salarial, sexismo nos uniformes das atletas e na inclusão da p rimeira mulher trans nos jogos , desistência no meio do campeonato para priorizar a saúde mental, gestos políticos pela igualdade.

De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, essa foi a Olimpíada com maior equilíbrio de gênero da história, com quase 49% dos inscritos foram mulheres. Se mais mecanismos forem adotados para 2024, pode-se chegar à igualdade de mulheres na participação dos jogos. Veja a seguir os principais campos em que os jogos olímpicos de Paris podem avançar em relação à participação das mulheres.





Salários iguais

Reprodução/Instagram Marta silva em campanha pela igualdade salarial no mundo do esporte





Ainda hoje mulheres atletas recebem os menores salários em relação aos homens no esporte. Em 2019, Marta jogou a Copa da França com um par de chuteiras pretas, sem patrocinadores, como uma forma de denunciar um problema global: a disparidade de salários e investimentos entre futebol feminino e masculino. Nestas Olimpíadas de Tóquio, ela expôs a situação mais uma vez.

Portanto, a chegada na igualdade de salários não é só um direito das mulheres como um incentivo à participação igualitária das mesmas na próxima Olimpíadas em Paris.

Você viu?

Uniformes menos sexualizados

Reprodução: Alto Astral Tóquio 2020: 3 momentos dos uniformes femininos nos Jogos Olímpicos





A decisão da equipe de ginástica feminina da Alemanha de usar roupas semelhantes aos dos atletas do sexo masculino reacendeu a discussão sobre uniformes das atletas. Elas optaram pelo uso de uniforme que cobrisse o corpo inteiro, em Tóquio, como forma de manifestação contra a sexualização do esporte.

Recentemente, durante um campeonato europeu de handebol, as jogadoras da seleção feminina da Noruega se recusaram a usar biquíni ao disputar medalha de bronze no Campeonato. Em decorrência disso, elas foram multadas por 1.500 euros por “trajes inadequados”.





O Comitê Olímpico Internacional não rege esses tipos de regras para esportes individuais, mas executa e controla a transmissão de Tóquio mostrada para o mundo. Pelas atitudes das atletas, uniformes menos sexualizados devem ser adotados para que elas possam se sentir mais à vontade e focar no que interessa: o desempenho no esporte.

Touca diversificada na natação

Soul Toucas para cabelos afros na natação é uma reivindicação de jovens negros atletas





A Federação Internacional de Natação (Fina) vetou o uso de toucas de natação feita especialmente para cabelos afros. A empresa que fabrica as toucas, Soul Cap, afirma que a Federação rejeitou um pedido para que seus produtos fossem certificados para uso em competições.

Diante da pressão, a FINA anunciou estar revisando sua decisão recente de não certificar uma touca diversificada na natação. A não certificação impede o uso do item em competições internacionais, como a Olimpíada de Tóquio. Diante disso, a aprovação da adaptação das toucas na natação pode se tornar uma mudança importante para a participação das mulheres negras nesta modalidade.

Além destas questões, é importante reforçar abertura para outras questões de gênero, como amamentação e menstruação. Apesar dos jogos de Tóquio terem permitido às atletas lactantes que levassem seus bebês para o Japão, isso só ocorreu após pressão por parte das esportistas. Mesmo assim, as crianças não puderam ficar com as mães na vila olímpica, ficando hospedadas em hoteis oficiais.

Aleitamento materno e menstruação

Além disso, é necessário pensar nas mulheres e demais pessoas que menstruam (pessoas não-binárias e homens trans), tanto na questão de uniformes que deixem as competidoras mais à vontade nesse período, como em relação aos medicamentos.

A jogadora brasileira Tandara, foi impedida de disputar a final pela seleção brasileira de vôlei por conta do exame antidoping. Segundo a atleta, isso aconteceu por conta do uso de um remédio para regulação do ciclo menstrual , que havia sido aprovado pela Confederação Brasileira de Vôlei.