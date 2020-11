Parente de Marina Ruy Barbosa já concorreu três vezes à Presidência

Andressa Suita está retomando a vida normal após se separar de Gusttavo Lima . A influencer contou que passou três semanas bebendo depois do divórcio e, pela primeira vez desde então, voltou à academia. Ela filmou a retomada dos treinos em um ambiente diferente do que costumava se exercitar.

Reprodução/Instagram Andressa Suita volta a treinar

A influencer malhava na mansão onde morava com o ex-marido e com os filhos, Samuel e Gabriel. Dessa vez, ela foi de carro até uma academia com sua personal trainer. Andressa também disse que está pronta para queimar todos os excessos desses últimos tempos.

“Voltamos com tudo meu povo, vamos queimar”, disse a personal trainer. “Queimar o bacon, as cervejas, os vinhos”, brincou Andressa enquanto pedalava na bicicleta ergométrica. “Não te pertence mais essa vida”, completou a profissional de educação física.