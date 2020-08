Parecidos com humanos, robôs também armazenam energia em ‘camada de gordura’

Unsplash/Mollie Sivaram Saiba como comparar o catálogo de todos os serviços de streaming

Netflix , Amazon Prime Video , Globoplay, Telecine Play, HBO Go, Apple TV+, YouTube Premium. São várias as opções de plataformas de streaming no Brasil. Na hora de escolher quais delas assinar, o preço e o catálogo costumam ser os itens que mais pesam na decisão.

De acordo com a plataforma escolhida, os preços podem variar no Brasil de R$9,90 até mais de R$37. Veja abaixo os valores cobrados atualmente pelos principais serviços do país.

Mas preço não é tudo. Para escolher qual plataforma assinar, é preciso ficar de olho também nos filmes, séries e especiais oferecidos por cada uma. Para facilitar a comparação do catálogo , um sistema pode ajudar bastante.

O site JustWatch permite encontrar em qual plataforma está o seu filme preferido – ou qual delas possui mais títulos dos gêneros que você gosta.

O primeiro grande recurso da plataforma é o comparativo de filmes e séries lançados recentemente. Na aba “lançamentos”, é possível encontrar diversos títulos, e uma busca avançada permite que filtros (como gênero e classificação etária) sejam adicionados de acordo com o gosto de cada usuário.

Depois de selecionarum título, a plataforma mostra em quais serviços de streaming ele está disponível – e quanto você terá que pagar em cada uma delas.

Captura de tela JustWatch mostra em quais serviços um título esta disponível

A aba “populares” funciona da mesma forma, mas para títulos mais conhecidos e não necessariamente recém-lançados. Também é possível usar o campo de busca, no canto direito superior da plataforma, para procurar por um filme ou série específico.

Outro recurso bastante interessante do JustWatch são as recomendações pessoais. Na página inicial, é possível selecionar alguns títulos que você gosta. Depois disso, a plataforma traça seu perfil e coloca diversas recomendações do que assistir, de acordo com os serviços de streaming selecionados.

Uma opção interessante é selecionar várias plataformas que você cogita assinar e escolher seus títulos preferidos. Em seguida, o JustWatch vai mostrar filmes e séries de acordo com o seu gosto e que estão presentes nessas plataformas. Analisando os resultados, você consegue descobrir qual delas possui mais títulos relacionados ao seu gosto pessoal, facilitando a escolha de qual assinar.