Foto: Reprodução Pare imediatamente! 5 motivos que explicam por que você não deve dormir de cabelo molhado

Dormir com o cabelo molhado é uma prática comum, mas você sabia que isso pode ter consequências prejudiciais para a saúde dos seus fios ? Desde o enfraquecimento dos cabelos úmidos até os potenciais problemas de couro cabeludo, vamos explorar os motivos pelos quais dormir com o cabelo molhado pode não ser a melhor opção. Entenda como o hábito de dormir com o cabelo molhado pode impactar a saúde capilar e descubra alternativas simples para manter seus fios bonitos e saudáveis .

Aprenda sobre os impactos negativos e descubra alternativas simples para manter a vitalidade e o brilho do seu cabelo enquanto descansa à noite. Confira 5 motivos que explicam por que você não deve dormir de cabelo molhado.

Leia também: Como secar o cabelo sem deixar frizz: passo a passo completo.

5 motivos para você nunca mais dormir de cabelo molhado

Dormir com o cabelo molhado é uma prática comum entre as mulheres que enfrentam uma rotina agitada. O período noturno muitas vezes se torna o único momento disponível para lavar os fios, e é compreensível que, após um dia cansativo, a espera pela secagem natural ou o uso do secador possam parecer desafiadores.

A seguir, exploraremos cinco razões pelas quais é aconselhável evitar dormir com o cabelo molhado. Repensar esse hábito e optar por secar as madeixas antes de se deitar contribui não apenas para a saúde capilar, mas também para uma noite de sono tranquila e merecida.

1. Danos aos fios

Dormir com o cabelo molhado impede que você mantenha os fios bonitos e saudáveis, enfraquecendo as raízes e aumentando o risco de quebra e queda. Os cabelos úmidos tornam-se mais frágeis, suscetíveis a rupturas, especialmente ao prender o cabelo durante o sono.

2. Dor de cabeça

Enquanto estamos dormindo, a temperatura corporal tende a diminuir naturalmente durante a noite. No entanto, se os cabelos estiverem molhados, isso pode interferir no mecanismo do organismo, dificultando a manutenção de uma temperatura mais elevada, o que por sua vez pode resultar em desconfortos, como dores de cabeça.

3. Os cabelos perdem volume, proteção e brilho

Cabelos finos geralmente apresentam maior fragilidade e volume reduzido. Quando estão úmidos ao dormir, os fios enfrentam ainda mais desafios para adquirir densidade, o que faz com que o volume capilar seja diminuído. O brilho e a proteção dos cabelos derivam do óleo natural produzido pelo couro cabeludo. Dormir com os cabelos molhados em uma fronha seca remove essa proteção natural, deixando os fios desidratados.

4. Cabelo embaraçado

Por tornar o cabelo mais frágil, a umidade propicia o embaraçamento dos fios ao longo da noite. Consequentemente, ao acordar, é possível encontrar os cabelos todos emaranhados, com nós complexos que demandam cuidado extra para desembaraçar. Para aqueles que evitam o uso frequente de escova ou pente por receio de danificar os fios, a alternativa é optar por um pente de dentes largos, uma escova mais suave ou até mesmo utilizar os dedos para desembaraçar os cabelos com delicadeza.

5. Proliferação de bactérias

Dormir com cabelo molhado favorece a proliferação de fungos e bactérias no travesseiro, originados de células mortas, suor e oleosidade. A umidade nos fios e o calor do tecido promovem a propagação desses microrganismos durante as 6 horas de sono, podendo resultar em problemas capilares, como caspa e seborreia, além de irritações no couro cabeludo. O contato dos fios úmidos com o rosto, pescoço e outras partes do corpo também aumenta o risco de doenças de pele, como micose.

O que fazer para evitar mais problemas?

Após o banho, remova o excesso de água com uma toalha de algodão para preservar a saúde dos fios, evitando agressões. Em seguida, seque o cabelo até deixá-lo pelo menos úmido, reservando a opção de dormir com cabelo molhado apenas em casos extremos. Evite prender o cabelo ao dormir e opte por fronhas de seda ou cetim para reduzir a quebra dos fios, pois esses tecidos deslizam suavemente, sendo menos abrasivos que o algodão. Seque completamente o cabelo antes de dormir, utilizando um secador ou tomando banho algumas horas antes, garantindo tempo para secagem natural. Proteja os fios com um protetor térmico ao usar o secador, mantendo-o a uma distância segura para evitar danos. Realize hidratação noturna, preferencialmente por meio de umectação com óleo vegetal no comprimento dos fios, excluindo a raiz. Lave normalmente pela manhã para remover o óleo. Limite esse procedimento a uma vez por semana, ou a cada 15 dias para cabelos oleosos na raiz. Evite enrolar o cabelo em uma toalha ao dormir para reduzir o risco de crescimento de microorganismos. Se não deseja usar o secador devido ao calor, opte pelo ar frio, evitando o uso em dias mais frios. Se não for possível secar o cabelo antes de dormir, programe-se para lavá-lo no dia seguinte cedo. Em situações excepcionais, aplique shampoo a seco antes de dormir para minimizar a oleosidade e a sensação de fios sujos.

E aí, curtiu essa matéria? Então conheça e siga a gente em nossos perfis no Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest para conferir muito mais!

Fonte: Mulher