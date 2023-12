Parcerias podem alavancar desenvolvimento sustentável

O último encontro do projeto Conexões Sustentáveis, da Escola do Legislativo, discutiu a necessidade de parcerias globais e locais para avançar no desenvolvimento sustentável. O projeto teve como tema principal a articulação entre os atores envolvidos em busca da implementação da agenda, que busca cuidar do planeta em uma perspectiva ambiental e das pessoas sob a ótica social.

Para falar sobre essa articulação, que envolve governos, empresas, sociedade civil e academia, o projeto contou com a palestra do professor César Albenes de Mendonça Cruz, que é doutor em Serviço Social e pós-doutor em Política Social.

Uma das ferramentas para fortalecer a articulação entre os atores é a capacitação. “As universidades, públicas e privadas, precisam assumir essa responsabilidade de debater e fomentar pesquisas nessa área”, disse Albenes, que chamou a atenção também para a necessidade de coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável.

“Cada país deve dar sua contribuição dentro de suas possibilidades e dentro da sua responsabilidade no contexto global, respeitando o espaço político e a liderança de cada país”, acrescentou o pesquisador.

Albenes também falou sobre o tema em uma perspectiva mais local. “O Espírito Santo é composto por 78 municípios. É um Estado pequeno, bem organizado e com recursos. Temos condições de dar exemplo nesse tema, com uma boa articulação entre o governo e as prefeituras, dando orientação técnica e trabalhando indicadores, por exemplo”.

Agenda 2030

A Agenda 2030, organizada pela Organização das Nações Unidas (ONU), busca implementar os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), um esforço coletivo e global em busca de maior responsabilidade e resultados no enfrentamento de problemas ambientais, sociais e econômicos. Os objetivos desse pacto global são os seguintes:

Erradicação da Pobreza Fome Zero e Agricultura sustentável Saúde e Bem Estar Educação de Qualidade Igualdade de Gênero Água Potável e Saneamento Energia Acessível e Limpa Trabalho Decente e Crescimento Econômico Indústria, Inovação e Infraestrutura Redução das Desigualdades Cidades e Comunidades Sustentáveis Consumo e Produção de Responsáveis Ação Contra a Mudança Global do Clima Vida e Água Vida Terrestre Paz, Justiça e Instituições Eficazes Parcerias e Meios de Implementação

“A agenda não é uma obrigação para os países. Mas é uma vergonha não participar dessa agenda. Os países que participam também têm acesso a aportes financeiros para investir na redução de suas desigualdades”, explicou Albenes.

Balanço

O diretor da Escola do Legislativo, Sérgio Majeski, fez um balanço das atividades do projeto Conexões Sustentáveis. “As pessoas costumam relacionar a sustentabilidade somente à questão ambiental. Todo o projeto veio para trabalhar a sustentabilidade também em sua perspectiva social e econômica. Além disso, é uma contribuição importante da Assembleia Legislativa, firmando também nosso compromisso com essa agenda global”, afirmou.

Fonte: POLÍTICA ES