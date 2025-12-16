Parceria Legal encerra 2025 com serviços gratuitos do Procon-ES e programação cultural em três municípios

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), em parceria com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) e com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), realiza neste fim de semana mais três edições da Feira Parceria Legal: Empreendedor & Consumidor. As ações acontecem na sexta-feira (19), no sábado (20) e no domingo (21), nos municípios da Serra, São José do Calçado e Jerônimo Monteiro.

Na Serra, o atendimento será realizado na Praça Libertadores da América, no bairro de Fátima. Em São José do Calçado, a população será atendida na Praça Pedro Vieira, no Centro. Já em Jerônimo Monteiro, a feira acontece no Parque de Exposições.

A iniciativa tem como objetivo aproximar o Procon-ES da população, oferecendo serviços gratuitos de orientação e atendimento a consumidores e empreendedores.

Durante a feira, o Procon-ES estará com equipe técnica para esclarecer dúvidas, registrar reclamações, orientar consumidores e intermediar negociações de dívidas. Também serão distribuídos folhetos informativos com orientações sobre direitos do consumidor.

Além do Procon-ES, diversos órgãos e parceiros participam da ação com a oferta de serviços gratuitos, como atendimento jurídico, negociação de dívidas, testes rápidos de saúde, atendimento das concessionárias de água e energia elétrica, troca gratuita de lâmpadas fluorescentes por lâmpadas de LED, inscrição na Tarifa Social, além de serviços voltados a empreendedores. A programação inclui ainda opções de lazer para toda a família, com apresentações musicais e feira gastronômica de empreendedores locais.

A diretora-geral do Procon-ES, Letícia Coelho Nogueira, destacou que essas ações marcam o encerramento do calendário de feiras em 2025. “Essas são as últimas edições do Parceria Legal neste ano. Ao longo de 2025, realizamos 11 eventos em 10 municípios diferentes, levando atendimento, orientação e serviços essenciais principalmente a cidades mais afastadas da capital. Essa presença do Procon-ES no interior fortalece a cidadania, amplia o acesso aos direitos do consumidor e aproxima ainda mais o órgão da população capixaba”, afirmou.

Documentos necessários

Para o atendimento, os consumidores devem apresentar documento oficial com foto (RG), CPF e documentos relacionados à demanda, como notas fiscais, contratos e comprovantes de pagamento.

Serviço

Evento: Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Data: 19, 20 e 21 de dezembro de 2025

Horário de atendimento do Procon-ES: sábado (20), das 8h às 13h

Entrada: gratuita

Serra – Bairro de Fátima

Local: Praça Libertadores da América

Endereço: Rua Olívia Ludgero, Bairro de Fátima

São José do Calçado – Centro

Local: Praça Pedro Vieira

Jerônimo Monteiro – Centro

Local: Parque de Exposições

Endereço: Avenida Lourival Lugão Moulin

