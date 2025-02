Parceria garante distribuição de 500 mil mudas de eucalipto para produtores rurais capixabas

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), em parceria com o Centro de Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro) e a Suzano Papel e Celulose, iniciou a distribuição de 500 mil mudas de eucalipto para, aproximadamente, 250 produtores rurais do Espírito Santo. A ação, que integra o Plano de Desenvolvimento Florestal do Estado, visa fornecer uma fonte sustentável de madeira para propriedades familiares, reduzindo a pressão sobre a Mata Atlântica e incentivando práticas de manejo florestal responsável.

A primeira remessa, com 17 mil mudas, foi entregue, nesta sexta-feira (28), a agricultores do município de Santa Teresa. O evento contou com a presença de representantes das instituições envolvidas e autoridades municipais, que destacaram a importância da iniciativa para o desenvolvimento rural e a conservação ambiental.

De acordo com o diretor-geral do Incaper, Alessandro Broedel, a distribuição das mudas tem como metas principais suprir a demanda por madeira nas propriedades rurais, evitar o desmatamento da vegetação nativa e promover o uso consciente dos recursos naturais. “Além disso, a iniciativa busca diversificar a produção rural e fortalecer a economia local, trazendo benefícios diretos para os produtores envolvidos”, afirmou.

O prefeito de Santa Teresa, Kléber Médici da Costa, ressaltou a importância da parceria entre os setores público e privado. “Essa é uma ação muito bem-vinda, que une governos municipal e estadual com a iniciativa privada para fomentar a produção de eucalipto no nosso município, oferecendo mais uma alternativa para os agricultores gerarem renda”, disse.

Entre os beneficiários da primeira entrega está a agricultora Vera Brambati, que cultiva eucalipto há 20 anos. “Vi a importância de plantar eucalipto quando quase ninguém fazia isso na região. É uma opção para gerar renda, fornecendo para empresas locais, mas também uma forma de preservar as matas. O custo da muda é alto, por isso essa ação é muito importante. Agradeço especialmente ao Incaper, que está sempre nos apoiando”, ressaltou.

Planejamento e acompanhamento técnico



A distribuição das mudas é feita de forma gradual, priorizando produtores que já manifestaram interesse. Para garantir a eficácia do programa, o Incaper realizou um levantamento da demanda em todos os municípios do Estado, por meio de seus escritórios locais. Além disso, técnicos da instituição acompanharão as fases de cultivo, que levam de cinco a sete anos até a colheita, quando a madeira poderá ser utilizada na fabricação de celulose e outros fins.



Impactos econômicos e ambientais



A expectativa é de que a iniciativa contribua significativamente para a oferta de madeira de origem sustentável, reduzindo a necessidade de extração da mata nativa. Entre os principais benefícios, estão o aumento da disponibilidade de madeira legalizada e renovável, a redução do desmatamento, a conservação dos recursos naturais e a geração de novas oportunidades de renda para os produtores rurais.

O engenheiro florestal e gerente de planejamento do Incaper, Pedro Carvalho, destaca outros benefícios ambientais do cultivo de eucalipto. “Quando realizado de forma técnica e planejada, o plantio contribui para a conservação do solo e da água, além de auxiliar na captura de carbono, ajudando no combate às mudanças climáticas”, explicou.

Como participar



Produtores rurais interessados em receber as mudas de eucalipto ainda podem se cadastrar no programa. Basta entrar em contato com o escritório do Incaper em seu município e verificar a disponibilidade de mudas. Os endereços podem ser conferidos no site www.incaper.es.gov.br/agenda-de-contatos.

Informações à Imprensa:

Coordenação de Comunicação e Marketing do Incaper

Felipe Ribeiro

(27) 98849-6999

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES