Parceria entre Sedu e Sejus arrecada 58 mil garrafas pet para projeto de ressocialização

Uma parceria que alia ressocialização e sustentabilidade possibilitou a arrecadação de 58 mil garrafas pets para um projeto desenvolvido pela Secretaria da Justiça (Sejus) na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv). Na unidade de regime semiaberto, dez internos participam da produção de vassouras ecológicas, feitas com materiais reaproveitados.

A arrecadação da principal matéria-prima utilizada no projeto partiu do professor Carlos Gilmar de Oliveira Brum, que é docente da Secretaria da Educação (Sedu). Ele é professor de Matemática no sistema prisional e de Física na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Professor Geraldo Costa Alves, em Boa Vista, Vila Velha. Ele explica que uma gincana interdisciplinar foi organizada na escola regular para arrecadar as garrafas.

“Quando soube por internos alunos que a unidade havia iniciado o projeto das vassouras, decidi unir essa iniciativa a minha atuação na escola EEEFM Professor Geraldo Costa Alves, onde dou aula de Física. Foi então que nasceu o projeto Jornada Afroambiental, desenvolvido como parte do Projeto Integrado do 2º trimestre na área de Ciências da Natureza. O tema era sustentabilidade e decidi propor uma gincana interdisciplinar envolvendo 13 turmas do Ensino Médio, com cerca de 44 alunos por sala”, explicou Carlos Gilmar de Oliveira Brum.

De acordo com o professor, a turma que arrecadasse o maior número de garrafas ganharia uma pontuação especial. E o resultado da gincana foi surpreendente. “Os alunos superaram todas as expectativas, demonstrando grande envolvimento e compromisso. Já na primeira semana arrecadamos cerca de sete mil garrafas e, ao final de dois meses, chegamos a impressionantes 58 mil garrafas pet, recolhidas nos bairros de Vila Velha e regiões vizinhas”, disse o professor.

As garrafas estão sendo direcionadas à unidade prisional de forma gradativa. Para cada vassoura, são utilizadas, aproximadamente, oito garrafas pets. O projeto, que está em fase de estruturação, também conta com a doação de madeiras que são usadas para a fazer a base e o cabo das vassouras produzidas. Esse serviço também é realizado na marcenaria instalada dentro da unidade prisional.

A diretora da Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv), Bruna Braga, explicou que o projeto une vertentes importantes. “O projeto une ressocialização e sustentabilidade. Com a parceria, conseguimos transformar materiais que iriam para o lixo em um produto útil e sustentável. O projeto capacita os internos para uma atividade produtiva e que pode também ser fruto de renda para quando eles estiverem em liberdade. Além disso, o valor ambiental é muito significativo”, destacou Bruna Braga.

“Essa conexão entre escola e sistema prisional é uma demonstração de como projetos educativos podem ultrapassar os muros da sala de aula e transformar realidades com propósito social e ambiental”, completou Brum.

O projeto também visa iniciar a produção de escovas de limpeza feitas com garrafas pets. Os materiais produzidos são utilizados para limpeza da unidade prisional e também serão doados para escolas e entidades sociais.

Garrafas pets também são usadas para construção de tanques de peixes

Além das vassouras ecológicas, garrafas pets também foram usadas para construção de dois tanques de tilápias na Casa de Custódia de Vila Velha (Cascuvv). O projeto de piscicultura foi iniciado no ano passado, durante atividades pedagógicas.

“A iniciativa nasceu a partir de um desafio proposto aos alunos internos de criar um projeto sustentável. A ideia era construir um tanque de criação de peixes utilizando garrafas pet. Como era necessária uma grande quantidade de garrafas, recorremos aos alunos das escolas regulares, reunindo três turmas do Ensino Médio. Com a gincana, alcançamos a arrecadação de três mil garrafas pets para o projeto da unidade prisional”, explicou o professor.

“A arrecadação foi o suficiente para construção de dois tanques, de oito metros de altura por quatro metros de comprimento e capacidade para 30 mil litros de água. Inicialmente, foram introduzidas no espaço 100 tilápias. O projeto conta com o trabalho de internos e a supervisão de servidores da unidade. Em breve, pretendemos também iniciar o cultivo de camarões de água doce no local”, acrescentou Bruna Braga.

