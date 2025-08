Parceria entre hospital e Polícia Científica fornece Carteira de Identidade para paciente internado

Uma parceria entre o Hospital Antônio Bezerra de Faria (HABF) e a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) promoveu a emissão da Carteira de Identidade (CI) de um paciente da unidade, que fica em Vila Velha. Romildo de Oliveira deu entrada no HABF como Paciente Sem Documento (PSD) e a equipe multiprofissional descobriu que ele estava há pelo menos 20 anos sem a CI, um dos principais documentos de identificação do cidadão, no Brasil.

A assistente social do HABF, Natureza Vieira, acompanha o paciente e tomou a iniciativa do processo. “Entendemos que o acesso à documentação civil é um direito fundamental e uma condição essencial para garantir o acesso a diversos serviços, como benefícios sociais, continuidade do tratamento de saúde e inclusão em políticas públicas”, explica.

A ação aconteceu no âmbito do projeto Identidade Solidária, da PCIES, que oferece atendimentos especiais para cidadãos que precisam de identificação civil, mas que enfrentam dificuldades para se locomover até os postos de identificação.

Dois peritos oficiais-criminais do órgão estiveram no Hospital Antônio Bezerra de Faria, no dia 25 de junho para registro de dados e coleta de impressão digital do paciente. “O projeto tem o objetivo de inclusão. Trabalhamos para que pessoas vulneráveis ou que não tenham condições de ir num posto de identificação consigam ter acesso à carteira de identidade”, afirma Perli Gomes, um dos peritos que atenderam o paciente do HABF.

“A ausência do Registro Geral (RG) representa uma barreira prática e simbólica para o exercício pleno da cidadania. Por isso, essa ação está em consonância com o compromisso da atuação do assistente social em defender os direitos humanos e promover a dignidade dos sujeitos atendidos”, destaca Natureza Vieira.

