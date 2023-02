Parceria entre Bandes e Prefeitura de Anchieta facilita acesso ao crédito

Com o apoio do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o município de Anchieta conta com um produto exclusivo para os microempreendedores e pequenas empresas da região expandirem suas atividades. O Fundo de Aval Bandes para Anchieta, fruto de um convênio entre o banco de desenvolvimento e a prefeitura do município, é um mecanismo garantidor de operações de financiamentos realizadas para movimentar a economia local.

Anchieta é o primeiro município do Estado a desenvolver um fundo de aval municipal para facilitar o acesso ao crédito de empresas locais, além de atrair novos investimentos na região. O município fez um aporte de R$ 2 milhões no Fundo de Aval constituído pelo Bandes, permitindo que o empreendedor da região utilize o Fundo como parte da garantia na contratação de financiamentos em todas as linhas de financiamento disponíveis pelo banco.

Atualmente, estão disponíveis para os empresários anchietenses mais de R$ 7,5 milhões de recursos, com base nos recursos aportados pelo município de Anchieta com o Fundo de Aval Bandes. Os interessados no subsídio abarcado podem ser atendidos no Espaço do Empreendedor, o local de atendimento exclusivo às Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e aos Microempreendedores Individuais (MEIs), sendo possível dialogar com o Agente de Desenvolvimento da região que fará a análise e dará o melhor encaminhamento de acordo com o negócio.

“Com a adesão ao Fundo de Aval do Bandes, o município de Anchieta ampliou as oportunidades para o empreendedor acessar os recursos de uma nova linha de crédito, sem a necessidade do avalista. No primeiro ano de funcionamento, beneficiou vários empreendimentos. Com isso, é possível observar os resultados positivos nos negócios locais”, frisou o prefeito de Anchieta, Fabricio Petri.

A parceria traz ainda uma nova oportunidade de investimento para os empreendedores do município. Com a utilização dos critérios adotados pelo banco, agora a constituição de garantias reais passa a ser exigida em operações de crédito cujo valor supere os R$ 960 mil e não mais nas operações de valor igual ou superior aos R$ 200 mil. Ou seja, o empresário tem mais facilidade na apresentação das garantias para o Bandes.

Entenda mais sobre o Fundo de Aval de Anchieta

O diretor-presidente interino e diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, contou que o Fundo é uma ferramenta para que as prefeituras viabilizem o acesso aos recursos das linhas de crédito para os empreendedores. A gestão pública municipal interessada formaliza um convênio com o Bandes, tornando-se cotista do fundo garantidor de operações de crédito para as empresas do município que desejam contratar recursos com o Bandes.

Na prática, o mecanismo funciona da seguinte maneira: a gestão pública municipal formaliza um convênio com o Bandes, tornando-se cotista de um fundo garantidor de operações de crédito para as empresas interessadas em contratar recursos. A garantia é concedida por meio de aval, formalizado pelo fundo, e avaliza uma parte do financiamento. Assim, empresas locais têm mais facilidade na contratação de recursos destinados à modernização, ampliação, investimento em inovação e capital de giro.

O aval, formalizado pelo fundo, concede a garantia e se compromete com até 80% do financiamento em todas as linhas de crédito do Bandes. Dessa forma, empresas do município, em especial as de menor porte, têm mais facilidade para a contratação de recursos destinados à modernização, ampliação, investimento em inovação e capital de giro.

“O intuito é facilitar aos empresários a obtenção de recursos, proporcionando o investimento no ambiente de negócios local, além de gerar maior competitividade das empresas e, consequentemente, melhora na qualidade de vida da população”, acrescentou Kneip.

Serviço:

Espaço do Empreendedor, localizado no Centro Administrativo II.

ES-060, 19 – Centro, Anchieta – ES, 29230-000

Telefone: (28) 3536-3669

Informações sobre linhas de financiamento:

www.bandes.com.br/credito

