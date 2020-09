Parceiro musical de Rick, sertanejo Renner será pai pela sétima vez

Reprodução/Instagram Tere Oberger e Renner





O clima de romance está no ar na vida de Renner, que faz dupla com Rick. Prova disso é que, vira e mexe, o sertanejo compartilha foto ao lado da eleita — Tere Oberger, acompanhada de legenda apaixonada. Dias atrás, por exemplo, ele viajou no tempo e recorreu a um refrão presente na música “Fica Comigo”, sucesso na novela “Top Model”, da Globo, no fim dos anos 1980: “O nosso amor é lindo! Tão lindo! Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor…”, do repertório do grupo Placa Luminosa.

Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí. O casal anunciou que está à espera do primeiro filho, Davi, o sétimo da prole de Renner. “Tá chegando!”, destacou o cantor, com hashtags cheias de alegria, expectativa e esperança: vem Davi, te amo e Deus é bom o tempo todo. Para comemorar a boa fase, ele decidiu dar uma repaginada no visual. Tanto que se submeteu a um transplante capilar robótico com o doutor Gustavo Sartorato e foi visto fazendo um check-up odontológico com o dentista Rogério Penna.