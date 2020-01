Parangolé grava clipe de “Ela Não Quer Guerra Com Ninguém” com várias famosas

O surfista de ondas gigantes Lucas Chumbo não gostou nem um pouco de ter que ficar vestido de abacaxi por conta do Castigo do Monstro no ‘Big Brother Brasil’. “Quero sair. Não preciso de um milhão e meio”, disse ele assim que colocou a fantasia. Além da roupa, ele precisa segurar um abacaxi de verdade o tempo todo. Os participantes da casa logo acalmaram Lucas para que ele permanecesse no reality.

Leia também: Boca Rosa chama Rafa Kalimann de “escrota” e pede para deixar “BBB 20”

arrow-options Reprodução/TV Globo Lucas Chumbo precisou usar uma fantasia de abacaxi por conta do castigo do monstro

O calor é a principal queixa do surfista: “Acho que não vou lá pra fora nunca mais. Tá um calor da vida. Podem me deixar aqui. Podem ir. Eu vou ficar aqui dentro”, disse Lucas Chumbo para Manu Gavassi e Babu Santana.

Mas Chumbo também está bem preocupado com o que os amigos e sua ex-namorada, Manu Maya, vão pensar. “O público já viu que eu sou demais pra casa. É a galera aqui de dentro já não aguenta mais. Isso aqui [a fantasia] vai me causar um transtorno depois. Primeiro, o cara sai da prova de resistência e deixa todas as mulheres na prova… agora isso. A minha ex deve estar gargalhando agora. Minha ex é a Manu Maya”.

Leia também: “BBB 20”: Internautas acusam Pétrix de assédio e pedem expulsão do ginasta

O casal ficou junto por dois anos e o relacionamento chegou ao fim no meio do ano passado.