Paranaense: Cittadini marca no final e dá vitória ao Athletico

Jogando no estádio do Beira-Rio, o Internacional goleou o Esportivo por 4 a 0, neste domingo (2), e garantiu a classificação para a final do 2º turno do Campeonato Gaúcho.

(INTxESP) ⏰ 49’/2T: FIM DE JOGO! Colorado domina o jogo no Gigante, goleia por 4 a 0 e vai à final do #Gauchão2020. ??? #VamoInter pic.twitter.com/CS8JtEOdYY — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 2, 2020

A equipe colorada foi superior desde o primeiro segundo do confronto. E essa superioridade ficou clara com o primeiro gol, que saiu antes do primeiro minuto de bola rolando. Edenílson cruza para Thiago Galhardo finalizar com perfeição.

Mesmo com a vantagem no marcador, a equipe comandada pelo técnico argentino Eduardo Coudet continuou no ataque, e chegou ao segundo logo depois. Aos 11 minutos o meia Marcos Guilherme arrisca de fora da área e Renan aceita.

O ritmo do Inter continuava frenético, e o 3 a 0 veio dois minutos depois. Galhardo acha o peruano Guerrero, que, sem dificuldade, marca o seu.

Mesmo com o 3 a 0 com menos de 15 minutos de partida o Colorado não tira o pé do acelerador, mas o placar permanece inalterado até o intervalo, quando Coudet faz várias substituições, já pensando na final do turno, que será com o vencedor de Grêmio e Novo Hamburgo (que começa às 19h deste domingo).

Com isso, o quarto gol do jogo sai apenas aos 14 da etapa final, quando o meia Boschilia faz o seu após receber passe de Pottker.

Vitória por 4 a 0, com uma boa apresentação do Colorado.