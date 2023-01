Paraná: ônibus tomba e pelo menos sete morrem na BR-277

undefined undefined undefined

Um ônibus na BR-277 em Fernandes Pinheiro , na região central do Paraná tombou e pelo menos sete pessoas morreram na madrugada desta terça-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista.

Os corpos estão sendo enviados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Os feridos foram levados para hospitais de Irati.

O ônibus pertence à Viação Catarinense e fazia a linha entre Florianópolis (SC) e Foz do Iguaçu (PR).

