Paraguai suspende eventos públicos e aulas por causa de coronavírus

O governo do Paraguai anunciou nesta terça-feira (10) a suspensão de eventos públicos em grande escala e atividades educacionais por 15 dias para impedir a propagação do coronavírus, três dias após a confirmação do primeiro caso no país.

O ministro da Saúde Pública, Julio Mazzoleni, disse que os eventos públicos ou privados com participação de grande número de pessoas – como shows, práticas esportivas, reuniões políticas ou religiosas, além de atividades educacionais – seriam suspensos “em todos os níveis por um período de 15 dias”.