Para vender a Tesla, Elon Musk exigiu ser CEO da Apple

Segundo alegações de um livro ainda não lançado sobre a vida de Elon Musk, o CEO da Tesla e da SpaceX teria feito uma exigência pra lá de inusitada para poder vender sua montadora de carros elétricos para a Apple. O bilionário teria exigido nada menos do que se tornar o CEO da empresa de softwares, computadores, smartphones e tablets.

Segundo as informações obtidas pelo jornal Los Angeles Times, da sinopse do livro “Power Play: Tesla, Elon Musk e a aposta do século”, do repórter Tim Higgins, do The Wall Street Journal, a exigência teria acontecido durante uma teleconferência entre Elon Musk e Tim Cook, CEO da Apple, em 2016. Cook, inclusive, teria desligado o telefone em sinal de revolta contra Musk.

Na sinopse, é descrito que a conversa teria ocorrido com Cook dizendo que gostaria de comprar a Tesla. Em seguida, Musk disse que estava interessado, mas a venda estava condicionada a ele assumir o cargo de CEO. Cook ficou animado, já que pensou que seria algo nos moldes da compra da empresa de fones de ouvido Beats, quando Dr. Dre e Jimmy Iovine foram mantidos como CEOs.

Queria tudo

Porém, para a surpresa de Tim Cook, Elon Musk esclareceu que o que ele queria era ser o CEO da Apple como um todo, ou, em outras palavras, roubar o cargo de Tim Cook. O mandatário da Apple ficou revoltado com a situação, resmungou alguns palavrões e desligou o telefone. Musk teria tentado procurar Cook para negociar novamente, mas não conseguiu sequer marcar uma reunião.

Para saber mais detalhes sobre a conversa e a relação conturbada entre Elon Musk, Tim Cook, Apple e Tesla, será necessário aguardar o lançamento do livro, que já está disponível em inglês, mas ainda não tem previsão de quando ou mesmo se será traduzido para a língua portuguesa em algum momento.

Com informações do Futurism

