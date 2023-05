Para jovens adultos, sexo casual é só uma nova forma de se relacionar

Pexels/Klaus Nielsen Para 56% dos jovens adultos, “sexo casual” é apenas uma nova forma de se relacionar, revela pesquisa encomendada pelo Tinder

Os jovens adultos de hoje estão abraçando novas experiências, novas conexões e novas formas de autodescoberta. Eles adoram tudo que tem a ver com boas vibrações, encontros e “ficantes premium”… Uma pesquisa com 4.000 jovens de 18 a 25 anos solteiros nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá realizada pela OnePoll em nome do Tinder revela que, para 56% dos jovens solteiros, o termo “sexo casual” está desatualizado ou significa algo diferente para eles do que para as gerações mais velhas.

“Sexo casual”, como os jovens solteiros o definem, é simplesmente parte do processo dos relacionamentos e uma maneira de explorar uma conexão sem a pressão de rótulos – não é algo para se envergonhar ou guardar segredo. “O que há dez anos era definido como sexo casual hoje é visto dessa forma por apenas 25% dos jovens solteiros”, afirma Melissa Hobley, Global Chief Marketing Officer do Tinder.

A plataforma de relacionamentos continua sendo o aplicativo mais baixado por jovens de 18 anos, com a maioria dos membros tendo entre 18 e 25 anos, mostra a Pew Research Center, com dados internos dos usuários do app, em janeiro de 2023. Os membros LGBTQIA+ são agora o grupo que mais cresce no Tinder, e os membros de 18 a 25 anos que se identificam como LGBTQIA+ mais do que dobraram nos últimos 2 anos. Na verdade, 33% concordam que sua orientação sexual é mais fluida, e 29% dizem que sua identidade de gênero tornou-se mais fluida nos últimos 3 anos.

Para uma geração que quer mais

O Tinder também revelou que as três principais coisas que os solteiros de 18 a 25 anos estão procurando agora são: companheirismo, amizade ou um ficante premium. 84% das pessoas entrevistadas disseram que são esperançosas e otimistas quando se trata de namoro e relacionamentos, mostrando uma abertura para as possibilidades que surgem de novas conexões. Amor próprio e realização pessoal também são considerações crescentes entre os jovens solteiros, com 80% dos respondentes de 18 a 25 anos concordando que o autocuidado é sua principal prioridade quando estão namorando, e 79% desejando que parceiros em potencial façam o mesmo.

Essa nova geração de solteiros inspirou a plataforma a lançar sua primeira campanha de marca global, “Tudo Começa com um Match”, que não apenas celebra a diversidade de possibilidades, mas também de gêneros e orientações e o multiculturalismo.

Paul Brunson, especialista em insights de relacionamento do Tinder, comenta: “Conhecer alguém novo é sempre emocionante. Acho interessante como os jovens solteiros estão abrindo caminho para uma abordagem com pouca pressão, sem estereótipos ou rótulos, estando abertos para novos tipos de relacionamento. É revigorante que os solteiros de hoje valorizem amizades fortes tanto quanto relacionamentos românticos – o julgamento com a casualidade no romance acabou porque esta nova geração fundamentalmente ressignificou e apropriou-se disso”.

Fonte: Mulher