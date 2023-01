Para incomodar Fazer e CG, Shineray lança a 150 mais barata do país

Divulgação/Shineray Segundo a fabricante, Worker Cross 150 pode rodar 38 a 40 km com um litro de combustível

O mercado de motocicletas de entrada é muito disputado pelas fabricantes, já que é o de maior volume no mercado brasileiro. Segundo a Fenabrave, o segmento ‘City’ foi responsável por mais de 560 mil unidades , e agora, a Shineray busca aumentar sua representatividade no segmento com a Worker Cross 150 .

Para concorrer com a Honda CG 160, Yamaha Factor e Fazer 150 , a Shineray aposta na estratégia agressiva de preço e no visual mais retrô . Enquanto as rivais investem em uma linha já tradicional para as motos urbanas, a Worker Cross 150 traz visual que remete às motos do estilo café racer .

A ousadia da Shineray é no preço, a Worker Cross 150 é a mais barata do Brasil com essa motorização, e parte de R$ 8.990 , valor mais em conta que a Honda CG Start 160, que parte de R$ 13.280 e da Yamaha Factor 150 , que parte de R$ 14.990 .

Entretanto, a Yamaha com a mesma cilindrada tem potência de 12,2 cv e 1,3 kgfm de torque na gasolina (12,4 cv e 1,3 kgfm no etanol), a CG Start entrega 14,9 cv de potência e 1,4 kgfm de torque na gasolina, já a Shineray é a mais modesta do trio, oferecendo apenas 9 cv de potência e 1,2 kgfm de torque .

Divulgação/Shineray Worker Cross 150 conta com carenagem, motor e rodas pintadas em preto, para um visual diferenciado das concorrentes do segmento

Segundo a fabricante, o motor 150 cc oferece baixa vibração e economia de combustível e desempenho suficiente para os deslocamentos urbanos. O câmbio é de quatro marchas e a velocidade máxima é de 95 km/h, ou seja, não é voltada para rodovias.

O modelo está disponível nas cores branca e preta , com o banco em cor contrastante azul e vermelho na opção branca, e marrom nos modelos de cor preta. A carenagem conta ainda com adesivos decorativos, enquanto na versão escura, a pintura preto fosco ajuda a reforçar o estilo cafe racer .

A Worker 150 é fabricada no Complexo Industrial de Suape (PE), e já pode ser encontrada nas 180 revendas da marca no país.

Fonte: IG CARROS